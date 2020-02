Le trinquet Balaki d'Itxassou va rouvrir

Itxassou, France

On va bientôt entendre la pelote résonner au trinquet Balaki, le trinquet emblématique d'Itxassou. Il était fermé depuis 2016, et le village devait envoyer ses jeunes pilotari dans les communes avoisinantes pour s'exercer à cette spécialité.

Une affaire municipale

La municipalité avait tenté de racheter le bâtiment, mais en acceptant le prix proposé par le vendeur, c'est à dire au-dessus de l'estimation donnée par les domaines. L'opposition avait alors porté l'affaire en justice et obtenu gain de cause, puisque la vente a été annulée. C'est désormais une association d'itsasuar qui va faire revivre ce trinquet, emmenée par l'hôtelier Beñat Bonnet. "On a pris contact avec la famille Neys, on va louer le trinquet pour pouvoir le rouvrir. Ça nous faisait deuil de le voir fermé, ça nous faisait mal: on y est attaché, il est au centre du village, et on passe devant tous les jours" explique-t-il.

Un champion du monde

Battita Ducassou après sa victoire en tête à tête © Radio France - Bixente Vrignon

Beñat Bonnet: "on veut faire vivre le club, les créneaux seront en priorité pour eux" Copier

La priorité sera donné à Itsasuarrak, le club local de pelote pour l'utilisation du trinquet, mais l'association organisera quelques événements dans l'année pour payer le loyer et les travaux de remise au normes. Le propriétaire, Philippe Neys, confirme que la commission de sécurité est passée à la mi-février et a donné un avis favorable à la réouverture.

Beñat Bonnet rajoute que "on a la chance d'avoir le meilleur joueur de pelote du monde à Itxassou, alors si on peut en faire sorti d'autres, ça sera avec grand plaisir". Battitta Ducassou, formé depuis tout petit à Itxassou, a remporté le titre de champion du monde de pelote en tête-à-tête en trinquet, à Barcelone en 2018.