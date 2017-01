Le trio Hallyday-Dutronc-Mitchell pour le premier concert au stade Matmut Atlantique de Bordeaux

Ça y est. Après deux ans d'attente, les responsables du stade Matmut Atlantique annoncent enfin l'organisation d'un concert dans l'enceinte bordelaise. Ce sera le 1er juillet avec "Les Vieilles Canailles" Jacques Dutronc, Johnny Hallyday et Eddy Mitchell.

Le dossier traînait en longueur et commençait même à provoquer des tensions entre les responsables du stade Matmut Atlantique et la mairie de Bordeaux. Cette fois, l'affiche est enfin dévoilée. Le samedi 1er juillet, le nouveau stade de Boreaux accueillera le concert des "Vieilles Canailles" Jacques Dutronc, Johnny Hallyday et Eddy Mitchell. "Je suis fier d’annoncer en ce début d’année ce premier concert au Matmut Atlantique, affirme Bernard Hagelsteen, le président de SBA (Stade Bordeaux Atlantique). L’enceinte accueille des matchs de football et de rugby ainsi que de nombreux événements d’entreprise. Ce concert démontre l'adaptabilité du Matmut Atlantique et la capacité d'innovation des équipes".