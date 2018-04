Dijon, France

C'est un véritable événement qui vous attend ce week-end à Dijon. A partir de ce vendredi 6 et jusqu'au dimanche 8 avril, le parc des expositions accueille la troisième édition du salon Auto Moto Rétro. Les amateurs, voir les passionnés de voitures et motos anciennes sont très nombreux. L'an passé plus de 19 000 personnes ont poussé la porte de ce salon très rutilant à Dijon.

Une ancienne station service reconstituée - Dijon Congrexpo

Un programme très chargé

Vous trouverez cette année sur le salon 150 exposants, une quarantaine de clubs et pas moins de quatre cents véhicules de l'avant guerre à nos jours. L’attraction phare, c'est une exposition inédite sur « L’Aventure Automobile » qui va retracer l'histoire de l'auto en douze grandes étapes, de sa création à aujourd'hui. Et à chacune de ces étapes, il y aura évidemment des véhicules correspondants. Vous pourrez en admirer une cinquantaine en tout. Mais vos yeux risquent également de se décrocher si vous aimez les voitures de sport et de luxe puisqu'il y aura aussi une vingtaine de Porsche. La marque fête cette année son 70e anniversaire.

Porsche 911 Speedster 3.2l Turbo look usine modèle 1988 – année 1989 Le Speedster reste lʼun des modèles les plus emblématiques de la marque - Dijon Congrexpo

Une autre marque est également à l'honneur cette année. Elle est moins connue en tout cas par les plus jeunes d'entre nous. Vous pourrez admirer une douzaine de véhicules Salmson de 1921 à 1957. Ajoutez à cela un véhicule rarissime puisqu'il en existe qu'une vingtaine d'exemplaires seulement : la monica 560, synonyme de luxe au début des années 70.

La monica 560 - Dijon Congrexpo

Et puis si vous aimez les véhicules militaires ou de pompiers, vous pourrez aussi découvrir toute une collection de voitures et de motos, tout comme une partie de la collection du musée de Savigny-lès-Beaune en hommage à Carlo Abarth, qui aurait fêté ses 110 ans cette année ou encore une expo photo sur l'histoire du circuit de Dijon Prenois.

Des véhicules réservés à des musées ou des gens très fortunés ?

Evidemment, ces véhicules font rêver mais on peut en posséder, tout dépend de la voiture car le prix d'un véhicule de collection varie de 4 000 euros à 320 000 euros dans le top 10 des autos les plus recherchées. L'association "40 millions d'automobilistes" réalise depuis l'an passé un baromètre, une sorte de classement de ces véhicules de collection. Devinez lequel arrive en tête? Et bien c'est la dodoche, la célèbre deux chevaux Citroën dont la production s'est arrêtée en 1990. Elle se vend en moyenne entre 6 000 et 17 000 euros selon son état. C'est la ford mustang qui arrive en deuxième position avec des prix qui varient de 14 à 60 000 euros. La plus chère dans ce top 10 c'est La Porsche 911 dont la cote varie de 45 000 à 320 000 euros. Et pour la moins chère, c'est l'Austin mini qu'on peut trouver à partir de 4 000 euros.