Le troisième tome de la bande dessinée Le Mans va "rappeler des souvenirs" aux Manceaux

Le Mans, des années 20 à nos jours : voilà le décor du nouveau tome, le numéro 3, de la bande dessinée "Le Mans". "On reprend la chronologie là où elle s'était arrêtée", explique Samuel Chauveau, fondateur de la librairie Bulle dans le Vieux Mans et à l'origine de ce projet. Les deux premiers tomes remontaient en effet l'histoire de la capitale de la Sarthe de la construction de la muraille à la Première guerre mondiale. "Là on va rentrer dans la partie plus moderne, avec des sujets plus actuels", explique le libraire. L'urbanisation de la ville, mais aussi la politique avec les différents maires que le Mans a connu, en passant par le basket.

De quoi rappeler quelques souvenirs aux Manceaux

"Plus on va avancer dans l'histoire, plus le paysage va leur sembler dans leur mémoire, quand ils étaient gamins", se réjouit Samuel Chauveau. Là, la bande dessinée va vraiment ressembler "au quotidien", le Mans que l'on connait. Mais cela permet aussi de se souvenir d'endroits qui ont disparu, de commerces ou de rues différentes désormais et qui ont changé depuis quelques décennies seulement.

Là on entre dans la partie plus moderne, avec des sujets plus actuels - Samuel Chauveau

Un troisième tome mais sans doute pas le dernier

On pourrait penser que ce troisième tome, qui remonte jusqu'à nos jours, est donc le dernier de cette série. Mais Samuel Chauveau n'a pas vraiment envie de s'arrêter là et imagine déjà un quatrième tome. "En fait moi j'aimerais continuer, aller trouver des auteurs qui sont un peu plus dans la partie architecture et leur demander d'imaginer un quatrième volume qui nous raconterait ce que pourrait être le Mans dans les années futures", explique Samuel Chauveau. "Il y aurait un vrai scénario mais en se disant 'lâchons-nous et faisons quelque chose qui nous donnerait cette vision du Mans dans x années." En imaginant la cité rêvée.