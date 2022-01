Le trophée Andros de retour à Super-Besse après l'annulation en 2021

Elle est de retour ! L'étape finale du trophée Andros 2022 se déroulera bien à Super-Besse, le samedi 29 janvier prochain. L'édition 2021 avait été annulée en raison de la crise sanitaire. "C'est un plaisir de pouvoir revenir cette année", réagit Claude Michy, l'organisateur de la course.

D'autant que le casting sera relevé sur la ligne de départ : les spectateurs pourront apercevoir le nonuple champion du monde de rallye Sébastien Loeb et le perchiste auvergnat Renaud Lavillenie. Nathanaël Berthon sera aussi de la partie : le natif de Romagnat a remporté sa première course à Isola 2000 le 8 janvier et il "compte bien aller chercher le titre à la maison".

Des adaptations face à l'épidémie

Habituellement disputée entre l'après-midi et la soirée, la course est avancée cette année : "on roulera entre 9h30 et 17h00 pour simplifier les contrôles sanitaires et attirer plus d'enfants", explique Claude Michy. "On garde quand même la possibilité pour le public de se balader dans le paddock, d'aller voir les pilotes et d'avoir des autographes", poursuit l'organisateur.

L'entrée est gratuite pour les enfants et soumise à la présentation du pass sanitaire pour les plus de 12 ans. Des bus seront affrétés depuis Clermont-Ferrand pour monter jusque dans la station du Sancy. Vous pouvez réserver vos places et consulter le programme complet de la journée sur le site du trophée Andros.