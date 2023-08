Le trophée Teink fête ses 30 ans à la fête de la mer de Saint-Jean-de-Luz

Les premiers rameurs et rameuses sont arrivés à bout de la régate quelques minutes avant 17 heures, samedi 5 août, en entrant dans le port de Saint-Jean-de-Luz. L'équipage du batteleku "Martta" a passé l'entrée du port en premier. Reste à savoir si cela a suffi à réduire les 11 secondes qui les séparaient au classement général de l'équipe "Mattin" avant le début de l'étape. Il s'agissait du 29e Trophée Teink, qui marquait sa 30e année d'existence puisque la première édition s'est tenue en 1993, organisée par l'Association UR IKARRA. Cette régate se fait à bord des battelikuak, barques basques armées par trois rameurs. Les équipages réalisent des étapes dans les villes portuaires du Pays Basque où ils sont logés chaque soir.

L'édition 2023 aura duré un peu plus d'une semaine, avec un départ samedi 29 juillet de Bilbao, pour rallier Saint-Jean-de-Luz samedi 5 août. La régate a été rallongée de deux jours cette année pour marquer le 30e anniversaire et permettre aux concurrents de passer dans chaque port qui a accueilli des étapes du Trophée depuis sa création. Cette édition a malheureusement été marquée par l'annulation des étapes jeudi et vendredi, en raison de la météo. De quoi rendre l'arrivée encore plus haletante, puisque les deux équipages en tête "Martta" et "Mattin" n'avaient que quelques secondes d'écart.

Encore de belles animations pour le public ce dimanche

L'arrivée de la régate ne marque pas la fin des festivités puisque la fête de la mer se poursuit ce dimanche avec diverses animations. Voici le programme si vous souhaitez vous y rendre :

10h : Levée de couleurs, sous le balcon de la mairie de Saint Jean de Luz– la Tamborrada Marinelak et le chœur des marins de Adour Océan.

10h30 : Messe des fêtes de la mer à l’église de Saint Jean de Luz – concélébrée par Mikel Epalza, aumônier des marins.

11h45 : Défilé en cortège vers le port de Saint Jean de Luz – la Tamborrada Marinelak et le chœur des marins de Adour Océan. Cérémonie en mer et jet d’une gerbe dans la baie de Saint-Jean-de-Luz-Ciboure par les maires des 2 communes, Jean-François IRIGOYEN et Eneko ALDANA-DOUAT, à la mémoire des marins disparus en mer.

– 11h30- 13h00 : Concert flamenco avec Alma Flamenca Latina sur la Place Louis XIV – Saint-Jean-de-Luz

– 13h00 : Apéritif et repas sous chapiteau sur le port de Saint-Jean-de-Luz organisé par

l’Amicale des Anciens Marins. Repas animé par Alaiak. Réservations dans les offices du tourisme de Saint Jean de Luz et Ciboure. Il y aura également possibilité d’acheter les tickets sur place dans la mesure des places restantes.

– 14h-18h : Présentation des bateaux traditionnels en bois et balades dans la baie avec l’association Egurrezkoa – Quai de l’Infante, ponton du passeur – Saint-Jean-de-Luz

– 21h00 : Bataille de confettis- Place Louis XIV – Saint-Jean-de-Luz

– 21h30 : Bal avec Heptagone au kiosque, bataille de confettis- Place Louis XIV – Saint-Jean-de-Luz

– 23h00 : Toro de fuego – Place Louis XIV – Saint-Jean-de-Luz