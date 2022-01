Le trotteur Etonnant représente les Landes au prestigieux Grand prix d'Amérique

Le père, Timoko, est devenu une légende. C'est le troisième trotteur le plus riche de l'histoire mondiale des courses hippiques. Etonnant, son fils, s'apprête à disputer la plus prestigieuse des courses hippiques de trot : le Grand prix d'Amérique, ce dimanche 30 janvier. Le départ est donné à 16h20 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Etonnant portera le numéro 9. Le trotteur est landais, il s'entraine à Escalans, près de Gabarret, avec son propriétaire Richard Westerink.

Un moteur Ferrari

Agé de 8 ans, Etonnant a déjà un beau palmarès : 15 victoires et 1 million d'euros de gain. Son propriétaire et entraineur Richard Westerink a tout de suite vu le potentiel de son cheval et ça s'est confirmé au premier attelage : "Il avait un moteur plus exceptionnel que les autres. Il avait un moteur Ferrari, d'autres étaient des Mercedes et il y avait les Fiat" confie le Néerlandais arrivé dans les Landes au début des années 2000.

Parmi les favoris du Grand prix d'Amérique

Etonnant a gagné sa première grande course l'année dernière. Il a remporté le prix de Paris le 28 février 2021. Il y a un mois, le trotteur a créé la surprise en battant le favori et dernier vainqueur du Grand Prix d'Amérique : Face Time Bourbon. Le tenant du titre ne prendra pas le départ ce dimanche sur la piste de l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le cheval est forfait pour blessure.

Réussir là où le père à échoué

Cette mésaventure fait d'Etonnant, l'un des favoris de la course de trot mythique. Etonnant et son driver Anthony Charrier, pourraient réussir là où le père a échoué. Le Grand prix d'Amérique est la seule course de prestige qui manque au palmarès de Timoko.

Timoko et Richard Westerink - Richard Westerink

L'ancienne gloire du trot est aujourd'hui âgé de 15 ans. Timoko passe une retraite paisible dans un haras de l'Orne en Normandie "où il fait des bébés" se réjouit Richard Westerink, celui dont le cheval a changé la vie.