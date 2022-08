Le V and B Fest' affiche complet sur trois jours à Château-Gontier-sur-Mayenne

Le V and B Fest' a vendu toutes ses places pour les trois jours de festival les 27, 28 et 29 août. 25 000 festivaliers seront présents chaque jour au domaine de la Maroutière à Château-Gontier-sur-Mayenne, soit 75 000 au total sur trois jours.

Le V and B Fest' promet d'être l'événement culturel de l'été en Mayenne et bien au-delà. Les organisateurs annoncent ce mercredi 10 août que toutes les places ont été vendues pour les trois jours de festival les 27, 28 et 29 août. La première édition, organisée en septembre 2019 à l'hippodrome de Craon, avait rassemblé environ 30 000 personnes sur deux jours. Cette année, le festival, qui a été transféré au domaine de la Maroutière à Château-Gontier-sur-Mayenne, vise encore plus haut avec 25 000 festivaliers par jour, soit 75 000 au total sur trois jours.

De nombreuses têtes d'affiche

L'engouement pour ce festival mayennais s'explique par la programmation plus qu'alléchante : Orelsan, Martin Garrix, 47 TER, Georgio, Calogero, Eddy de Pretto, Sexion D'assaut ou encore Tryo se produiront en Mayenne. L'entreprise V and B a débloqué un budget de six millions d'euros pour le V and B Fest', dont deux millions d'euros ont été consacrés rien qu'à la programmation.