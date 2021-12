Le V and B Fest', ce festival de la Mayenne qui joue dans la cour des grands

Le V and B Fest' a annoncé ce mardi son déménagement de l'hippodrome de Craon au domaine de la Maroutière. Un lieu que le réseau de cave et bar mayennais V and B vient de racheter à la famille de Serrant il y a quelques semaines. Cette opération immobilière privée permet de faire grandir ce festival de musique qui n'a connu qu'une seule édition en 2019, avant le début de la crise sanitaire. L'évènement avait attiré 35.000 spectateurs, avec des têtes d'affiches comme Big Flo & Oli ou encore le groupe de rap IAM.

Vieilles Charrues, Beauregard ... et V and B Fest'

En 2022, ce festival de musique devrait monter en puissance. Ses organisateurs souhaitent attirer 25.000 spectateurs par jour. "Au domaine de la Maroutière nous avons un espace pour les concerts qui est cinq fois plus grand qu'à Craon. Le montage des installations sera bien plus long : on parle d'un mois de montage et de deux semaines de démontage" détaille Damien Jahier, le directeur du V and B Fest'.

Le festival mayennais ne souffrira pas de la comparaison avec le festival Beauregard, près de Caen, par exemple, qui attire chaque année d'immenses artistes. Le V and B Fest' permettra aux amoureux de musique de l'Europe entière de placer Château-Gontier sur Mayenne sur la carte de France, espère son maire, Philippe Henry. "On sait qu'un grand festival, _on l'a vu avec les Vieilles Charrues à Carhaix_, marque clairement aujourd'hui l'image d'une ville. Il va clairement être un des marqueurs qui permettra d'identifier Château-Gontier-sur-Mayenne, de par son envergure nationale mais aussi internationale. Et je rappelle que cet évènement touche toutes les catégories d'âges" déclare l'élu.

Des têtes d'affiches connues mercredi

En décalant l'évènement de la mi-septembre à la fin août, les organisateurs du V and B Fest' veulent aussi s'intégrer dans le paysage estival des festivals de musique. Cela devrait lui permettre d'attirer les artistes internationaux plus facilement d'après Damien Jahier. "On s'était rendu compte sur la première édition que c'était compliqué en terme de disponibilité pour eux. Les artistes américains ou anglo-saxons sont souvent rentrés chez eux à la mi-septembre" déclare le directeur du festival.

En acquérant le domaine de la Maroutière, V And B Fest' est un des rares festivals de musique français à posséder son terrain et à ne pas le louer. L'entreprise mayennaise V and B a aussi prévu un projet agricole avec des cultures en lien avec la fabrication de sa bière, au sein du domaine. Les premières têtes d'affiches seront connues le mercredi 8 décembre à 17h.