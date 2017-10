Le vainqueur de la course la plus difficile du monde est de retour dans la Drôme

Vendredi dernier (20 octobre) Benoît Girondel a remporté la Diagonale des Fous à la Réunion. Un Ultra Trail extrêmement éprouvant. Quatre jours après, il reprend son travail à Romans-sur-Isère dans la Drôme.

Benoît Girondel est de retour dans la Drôme.

Cet athlète de 31 ans a remporté le Grand Raid, vendredi dernier (20 octobre) sur l’île de la Réunion. Un Ultra Trail surnommé "la Diagonale des fous". Et pour cause, 165 km de tracé, 10.000 m de dénivelé positif à travers les massifs réunionnais. Cette course est réputée comme l'une des plus dures (si ce n'est LA plus dure) au monde.

23 heures 53 minutes

Benoît Girondel, de retour dans la Drôme, après sa victoire à la Réunion sur la Diagonale des Fous

Benoît Girondel a bouclé cette course en 23 h 53. Une performance hors norme. Il lui a fallu aller puiser au plus profond de ses forces, tant physiques que mentales.

Cet habitant de Chatuzange-le-Goubet avoue : "il y a des moments où j'ai pensé à arrêter, même si j'étais premier. C'est là que le mental doit l'emporter".

En 24 heures de course, le Drômois n'a pas dormi. Courir, seulement courir. "En temps de pause, j'ai dû m'arrêter 10 à 15 minutes, sur les 24 heures".

Ultra-trailer et cheminot

Mais courir en montagne, ce n'est qu'une partie de la vie de Benoît Girondel. Rentré lundi soir de la Réunion, il a repris le travail ce mardi, soit moins de quatre jours après avoir couru pendant 24 heures.

Benoît Girondel est ultra-trailer et cheminot

Même s'il fait partie de l'équipe du Sponsor Asics depuis 2014, l'athlète ne vit pas de sa passion. A côté, il est agent SNCF à la gare de Romans. "Je travaille soit le matin, soit l'après-midi, ça me laisse le temps de m'entraîner", explique-t-il, heureux de son rythme. Car l'entraînement, c'est entre 20 et 30 heures par semaine.

Je ne suis pas un champion

A son retour au travail, les collègues du sportif l'ont félicité pour sa victoire. Certains, même sans être très intéressé par le sport, n'ont pas manqué une miette de ses performances à la Réunion.

Mais n'allez pas dire à Benoît qu'il est un champion, un surhomme! "C'est juste que j'aime ce que je fais, j'aime aller en montagne, j'y passe des heures. Et il y a un sport qui s'appelle le trail, voire l'ultra trail. On met un dossard et des fois on gagne, des fois on perd. Je ne me considère pas comme un champion. La vie que j'ai, elle me va très bien".

Le Drômois Benoît Girondel a remporté une des courses les plus difficiles au monde.

Et cette discipline, ce dépassement de soi, ça sert pour la vie de tous les jours, confie le cheminot. "On relativise, sur les choses du quotidien. Les petits tracas, on arrive à se dire que c'est pas grand chose et qu'on peut le surmonter".