Le Var détrône Paris comme première destination Airbnb

C'est une tendance nette cette année pour les locations de vacances via la plateforme Airbnb. Les voyageurs ont tendance à délaisser les grandes villes pour se réfugier dans des zones plus rurales ou proches de la nature. Ainsi, Brian Chesky, cofondateur et PDG d'Airbnb, confirme que c'est désormais le Var qui est la destination préférée en France, détrônant ainsi Paris.

"C'est important que le secteur touristique soit reconnu comme un vrai poids touristique en France", réagit Laurence Cananzi, la présidente de la commission tourisme de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var et vice-présidente du Parc national de Port-Cros. "Notre département a tous les aspects d'un tourisme national et international et à ce titre-là que je assez fière que notre département soit numéro 1 sur Airbnb".

Des vacanciers qui privilégient le calme et la proximité

En France, la part de séjours ruraux réservés sur Airbnb a pratiquement doublé entre l'été 2019 (24%) et les nuitées réservées pour l'été 2021 (45%). Pour l'heure, sur l'année 2021, 62% des nuitées réservées en France l'ont été dans un rayon de 500 km du lieu d'habitation des voyageurs

Dans un communiqué, Airbnb confirme qu'auparavant, les séjours estivaux sur Airbnb étaient majoritairement représentés par des petits groupes visitant des grandes villes. Mais pour cet été, le type de séjour le plus populaire est le voyage en famille, loin des grandes métropoles. Cette situation n'est pas réservée à la France. En effet, en Italie par exemple, cette année c'est la Sardaigne qui détrône la ville de Rome.