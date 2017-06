Le Vase de Vix sur Arte ce samedi soir

On verra le Vase de Vix dans le documentaire "L'énigme de la tombe celte" ce samedi 17 juin à 20h50 sur Arte. Vous pourrez aussi rencontrer le réalisateur à Châtillon-sur-Seine.

Ce samedi, à 20h50 sur Arte, découvrez "L'énigme de la tombe celte". un documentaire qui nous éclaire sur la civilisation celte qui vivait sur nos terres, sur leur coutume et leurs sépultures. En 2014, dans la banlieue de Troyes, on faisait la découverte de la tombe du prince de Lavau. Mais dans le film, on va bien sur parler de la princesse et de son célèbre vase de Vix. (que vous pouvez voir au Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix)

Un documentaire bien fourni

L'équipe de tournage du documentaire a passé une semaine au musée du pays châtillonnais pour filmer et réaliser les interviews. Félicie Fougère, la conservatrice se souvient.

"Des images d'une grande qualité" Félicie Fougère, conservatrice

Venez le voir et rencontrer le réalisateur !

Partagez avec les autres passionnés ce documentaire en venant le voir samedi à 20h50 à la salle Luc Shréder de Châtillon-Sur-Seine. Vous pourrez ensuite discuter avec les fabricants du documentaire "L'énigme de la tombe celte".

"Plutôt que chacun regarde la télé chez soi, c'est l'occasion de partager cette projection" Félicie Fougère, conservatrice

Dans le cadre des Journées nationales de l'archéologie ...

Ce week-end, ce sont les Journées Nationales de l'Archéologie. Dans ce cadre, le musée du Pays Châtillonnais- Trèsor de Vix est GRATUIT et vous pourrez profiter de nombreuses animations :