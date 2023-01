Le Vaucluse divisé entre le gâteau et la galette des rois

Deux traditions culinaires s'affrontent en ce début d'année en Vaucluse. D'un côté, la galette des rois, sa pâte feuilletée croustillante et dorée, fourrée à la frangipane. De l'autre, le gâteau des rois, appelé aussi couronne ou royaume : une brioche rebondie à la fleur d'oranger et garnie de fruits confits. Nos boulangeries provençales proposent les deux pour l'Epiphanie.

ⓘ Publicité

Le gâteau des rois, uniquement dans le Sud de la France

Mais d'après un sondage réalisé à la rédaction de France Bleu Vaucluse, l'écrasante majorité voire la totalité des journalistes préfèrent sans hésiter... la galette des Rois, son délicat goût d'amande, son beurre et ses miettes de pâte feuilletée tiède. Le débat semble sérieux puisque des médias comme Slate se sont même emparés de la question. Un sociologue a même créée une carte à partir d'un sondage . On voit qu'en effet dans le Sud de la France, on mange du gâteau des Rois, notamment en Vaucluse, dans les Bouches-du-Rhône, le Gard ou l'Hérault. C'est le cas aussi dans le Sud-Ouest. Selon les départements, on les appelle donc gâteau, couronne ou royaume, mais également coque, fouace ou pogne.

La galette et le gâteau partagent tout de même une tradition commune : la petite surprise qu'on trouve à l'intérieur. La galette en contient une : la fève en porcelaine. Le gâteau en contient deux : la fève aussi, mais la vraie, la légumineuse et un sujet. Celui qui tire la fève est le roi, le sujet est pour la reine. Selon certaines traditions, celui qui tire la fève doit fournir le prochain gâteau !