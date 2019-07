Le Vaucluse se prépare à voir passer le Tour de France

Ce mercredi 24 juillet, le peloton traversera le nord Vaucluse pour la 17e étape du Tour de France. Entre le pont du Gard et Gap, huit communes vauclusiennes verront filer les cyclistes. Quelques minutes de spectacle seulement mais cela représente tout de même du travail pour les autorités.

Pour la 17e étape du Tour de France 2019, le peloton ne fera que traverser une partie du Vaucluse, ce mercredi 24 juillet. Huit communes auront la chance de voir filer les coureurs : Orange (passage estimé à 13h30, devant le théâtre antique), Camaret-sur-Aigues (13h35), Travaillan (13h40), le croisement de la Courançone à Cairanne (13h51), Rasteau (13h56), Roaix (14h), Vaison-la-Romaine (14h11) et Saint-Romain-en-Viennois (14h15).

Il s'agit d'une étape "antique", entre le pont du Gard et Gap, pour mettre en valeur les monuments romains du sud de la France. Un sprint intermédiaire est prévu à Vaison. Le peloton ne fera qu'un saut de puce chez nous, pendant approximativement 45 minutes et sur 45 kilomètres.

Le tracé de la 17e étape du Tour de France - Capture d'écran du site letour.fr

Circulation perturbée

Pour autant, les municipalités concernées ont du travailler, pour que tout se passe le mieux possible. Les maires se sont rendus à plusieurs réunions en préfecture, pour mettre au point le dispositif de sécurité. Quatre-cents membres des forces de sécurité et de secours sont ainsi mobilisés. Les communes fournissent par ailleurs une partie des barrières pour sécuriser le tracé et à Vaison-la-Romaine, la police municipale est sollicitée pour sécuriser le village du Tour.

Si vous habitez ou circulez dans le secteur, prenez vos précautions puisque la circulation sera fermée entre le milieu de matinée et le milieu d'après-midi, selon les communes.

La préfecture de Vaucluse rappelle des règles élémentaires de sécurité : se protéger du soleil, boire suffisamment d'eau,