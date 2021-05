Le vélo électrique pour découvrir Vézelay et sa région autrement

Ça bouge sur la colline éternelle. A Vézelay (Yonne), des commerces se renouvellent et des petits nouveaux arrivent. Thierry Gareau un ancien géomètre qui a fait sa carrière en région parisienne, a décidé de revenir au pays (Il est originaire d'Asnières-sous-bois) pour commencer une nouvelle vie professionnelle . Il a créé Vélozelay, un magasin de location de vélos à assistance électrique. Il a investi 30 000 euros pour acheter une vingtaine de Bicyclettes (toutes fabriquées en France) avec l'ambition de faire vraiment découvrir la région à ses clients.

Xavier, 22 ans s'occupe des vélos et de la promotion de Vélozelay sur les réseaux sociaux © Radio France - Thierry Boulant

Vélozelay" propose à ses clients en plus de la location, des parcours avec des étapes pour découvrir le vézelien, ses richesses et ses producteurs. Thierry Gareau est le gérant. Copier

Des parcours découvertes

Il propose à chacun des petites cartes avec des parcours de 20 à 60 km, à travers les vignes, aux portes du Morvan ou à pied de la colline, avec des étapes, chez des partenaires locaux. " On a essayé d'associer à cette démarche" explique Thierry Gareau, "des gens qui sont vignerons, qui font des fruits et légumes Bio, qui font du fromage de chèvre, qui ont un petit restaurant dans le coin, en proposant à nos clients des haltes chez eux , pour profiter par exemple de produit locaux." Ces étapes permettent en même temps aux randonneurs de recharger la batterie de leur vélo.

Tous les vélos à assistance électrique de Vélozelay sont assemblés en France. © Radio France - Thierry Boulant

Attirer les touristes plus d'une journée

L'offre de Vélozelay va plus loin qu'une simple location de vélo. Elle se veut aussi une vitrine des diverses activités et richesses du sud de L'Yonne, grâce à des partenaires qui chacun à leur niveau font la promotion des autres . Ce réseau a l'ambition d'attirer bien entendu les touristes et de les faire rester un peu plus longtemps dans le secteur. " On a la chance avec Vézelay d'avoir un village qui est magnifique, d'avoir cette basilique, d'avoir une histoire millénaire" argumente Thierry Gareau, "la difficulté , c'est d'arriver à fixer, un peu l'activité touristique sur plus d'une journée. Les gens viennent à Vézelay, puis repartent. Il faut que ça change et si on peut y participer modestement, ce sera parfait".