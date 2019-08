Le vélo-rail de Chauvigny fête son 20è été !

Chauvigny, France

16 000 visiteurs en vingt ans, le vélo rail de Chauvigny fait le plein depuis le début de l'été. Les départs à heures fixes permettent aux touristes d'avoir une vue inédite de la cité médiévale et de Chauvigny. Le parcours (aller) long de 8 kms 700 aller passe par deux viaducs et préente l'avantage d'être à 70% ombragé. Une activité accessible à tous. Il faut cependant savoir qu'à l'aller, il faut fournir un p'tit effort. C'est un long plat montant. Et pour ceux qui préfèrent pédaler à la fraiche, sachez que des départs en soirée sont proposés certains jours du mois d'août.

plus d'infos sur : https://www\.velorail\-chauvigny\.fr