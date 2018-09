Magnières, France

A Magnières, en Meurthe-et-Moselle, c'est un drôle d'objet qui fait partie du paysage depuis maintenant 28 ans : le Vélorail. Cette espèce de pédalo propose aux visiteurs une balade autour du Lunévillois sur des voies ferrées désaffectées. "Le but c'était de garder un tissus économique dans le secteur", rappelle le président de l'association Val de Mortagne Pierre Mangeolle.

Pédaler avec 35 degrés pendant deux heures, ce n'est pas du tout évident"

Mais depuis quelques années, les visiteurs délaissent le Vélorail à cause des températures caniculaires. "Il y a eu beaucoup moins de monde puisque pédaler avec 35 degrés pendant deux heures ce n'est pas du tout évident", conçoit Marie-Claire, chargée d'accueil. Par rapport à la fréquentation de l'an dernier, elle évalue une baisse de 19% pour le mois de juillet 2018.

Les membres de l'association Val de Mortagne misent donc beaucoup sur une nouveauté à la rentrée : le Vélorail à assistance électrique. L'engin n'a plus grand chose à voir avec les premiers... "Plus du tout ! Les banquettes en bois ont disparu, les guidons de vélos hollandais également... C'est tout à fait autre chose et c'est une évolution", s'enthousiasme Pierre Mangeolle.

Petite reprise des réservations

Cette innovation va-t-elle permettre d'attirer un peu plus de monde d'ici la fin du mois de septembre et de renverser la tendance ? Marie-Claire croise les doigts. "Les gens ont envie d'essayer des nouveautés même si les puristes vont nous dire : on a plus le plaisir de pédaler ! Mais en même temps, faire un parcours de trois heures, vous mettez un petit coup de pédale et hop ! ça part tout seul : pour ceux qui ne veulent pas trop se fatiguer, c'est le moment d'essayer !"

Avec la retombée des températures, les réservations ont repris de plus belles ces derniers jours. De quoi redonner le sourire à Pierre et Marie-Claire. Si vous souhaitez tester le Vélorail, l'association vous accueille en gare de Magnières tous les après-midi de 14h à 18h jusqu'à la fin du mois de septembre. Pour éviter les déconvenues, il est conseillé de réserver.