Le Vendéspace accueille les championnats d'Europe de patinage artistique... sur roulettes !

C'est le cousin du patinage artistique sur glace. Les Championnats d'Europe par groupe de patinage artistique sur roulette ont lieu ce vendredi et ce samedi au Vendéspace à Mouilleron-le-Captif.

Quand on parle de patinage artistique, on pense immédiatement à de la glace et à une lame sous les chaussures. Mais il y a aussi son cousin : le patinage artistique sur roulettes ! Avec des patins à quatre roues qui donnent à ce sport un petit côté "vintage". Les Championnats d'Europe par groupe de la discipline se déroulent ce vendredi et ce samedi au Vendéspace de Mouilleron-le-Captif. Plus d'un milliers de patineurs issus de 10 nations vont s'affronter dans des épreuves à mi-chemin entre le sport et le spectacle.

Nos patineurs font les même sauts que sur glace, même si c'est plus compliqué

Il y a beaucoup de similitudes entre le patinage artistique sur glace et sur roulettes dans la gestuelles, les enchaînement de pas et même les sauts ! "Ils peuvent faire les même que sur glace", assure Audrey Terrien, patineuse et chargée de l'organisation de ces championnats. "C'est quand même beaucoup plus compliqué de faire leur version triple, mais nos patineurs font des axel, des lutz, des flip, eux aussi". Ce qui leur complique un peu la tâche, c'est que c'est plus compliqué d'aller vite sur un sol de gymnase que sur la glace : "les patins sont plus lourd et il faut plus de puissance dans les cuisses pour rouler", souligne Laurie Vidal, la responsable du patinage en groupe au sein de la sélection française. Et les patineurs doivent aussi changer leurs roues en fonction du sol qui accroche plus ou moins !

Dix nations participent aux Championnats d'Europe - RaNIero CorbeLLetti PhOtoGrapHie

Ça vaut vraiment le coup de venir nous voir !

Pour ce qui est des épreuves de groupe, comme celles de ces Championnats d'Europe, c'est que toute l'équipe patine bien ensemble. "Il ne faut pas faire l'accordéon", explique Audrey Terrien. "Il faut conserver le même écart entre les patineurs et faire les même mouvements en même temps". Comme les danseurs d'un ballet en somme. D'ailleurs, avec les costumes, le maquillage et la musique, l'aspect sportif disparaît très vite. "Pour moi, c'est un spectacle", glisse Marine qui a commencé le patin à 6 ans, justement pour les costumes et le maquillage. "Ça faut vraiment le coup de venir nous voir, c'est ce que je dis à mes amis".

De plus en plus de petites patineuses grâce à une série télé !

En France, le patinage artistique sur roulettes est encore méconnu comparé aux nations phares comme l'Espagne ou l'Italie. Mais la discipline fait de plus en plus d'adaptes chez les petites filles grâce à la série télé "Soy Luna", dont l'héroïne est une patineuse. "On a vu cette année arriver des filles de 12 ans qui savaient déjà patiné parce qu'elles s'étaient entraînées chez elle pour faire comme dans Soy Luna", conclut Laurie Vidal.

►►► En pratique : les Championnats d'Europe de patinage artistique sur roulettes commencent ce vendredi à 14h au Vendéspace et se terminent ce samedi soir. Les billets vont de 5 à 16 euros pour une journée, de 8 à 28 euros pour un pass deux jours.