Le Ventoux c'est de la haute montagne

A défaut d'aller passer les vacances dans les Alpes le Ventoux est tentant avec sa couronne blanche de neige visible depuis la plaine. Mais on ne va pas s'y balader impunément. L'hiver il faut le considérer comme de la haute montagne. Et redoubler de prudence.

Mont Ventoux, Bédoin, France

Le Ventoux a connu plusieurs accidents cet hiver dont un mortel et les pompiers spécialisés y sont presque quotidiennement appelés à la rescousse.

Il y a deux ans le syndicat mixte d'aménagement du Mont Ventoux et le fédération française de la montagne et de l escalade ont installé des panneaux expliquent la dangerosité de cette montagne en particulier l'hiver. Il ne faut pas les ignorer.

Les même risques qu'en haute montagne.

Il existe même un risque d'avalanche et la neige tassée est très glacée et hérissée de pierres coupantes. La moindre chute peut tourner au drame.

Il faut donc prendre ses précautions et écouter les conseils des pros comme Alain Hans guide de haute montagne depuis 1973 qui est très clair à ce sujet : on ne peut pas se lancer dans les GR 4 GR 9 l'hiver comme on le fait l'été. Il faut être équipé pour la haute montagne : crampons, piolets, casque et cordes.