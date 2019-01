Le Ventron: Clément Noël star de la station de ski

Ventron, France

"Je me souviens d'un garçon à l'écoute et attentif, et surtout doté d'un mental en acier". Francis Mangel l'un des premiers entraîneurs de Clément Noël au Ventron, n'est pas étonné de la performance de son ex-poulain. "Clément avait entre 9 et 12 ans, quand je l'ai formé, et déjà, il voulait gagner, être le meilleur", souligne encore Francis Mangel.

Le notoriété de Clément Noël a largement dépassé les limites du Ventron. Il est devenu le champion du massif vosgien. "Tout le monde l'a connu sur les pistes, a suivi ses victoires en benjamin en minime, et Clément a su se faire apprécier, c'est une énorme fierté" affirme Thibaut Leduc, propriétaire et directeur de la station du Ventron.

Les jeunes surtout ont été impressionnés par la performance de Clément Noël. "il est devenu un exemple et une locomotive pour les licenciés qui glissent maintenant sur ses traces", se félicite Catherine Biegalke, présidente de l'union sportive du Ventron. " Des enfants qui jouent sur internet, ont même choisi Clément Noël comme pseudo pour leur héro" s'enthousiasme la jeune femme.

"Ce qu'il a fait c'est extraordinaire" commente encore célestin, une dizaine d'années et skis aux pieds. Bref la gloire pour Clément Noël !.