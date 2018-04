Ils ont transformé ou intégré le verre Duralex dans leurs oeuvres : 12 artistes exposent depuis lundi et jusqu'à ce soir encore à la Chapelle Saint Mesmin. Un hommage au célèbre verre fabriqué dans le Loiret depuis plus de 80 ans.

Ils sont 12 artistes à avoir répondu à l'invitation : peintres, céramistes, photographes. Ils ont eu carte blanche pour faire du verre Duralex une oeuvre d'art. Tous ou presque ont choisi le verre Picardie, le plus célèbre des verres Duralex, celui qu'on trouve dans les cantines scolaires depuis les années 70.

Des verres Picardie repeints © Radio France - Patricia Pourrez

Transformé en lampes, travaillé avec de la céramique, du fer ou encore du tissu, le verre Duralex est une matière intéressante pour les artistes. " Le verre Duralex : c'est un objet mythique du quotidien" explique Jean Luc Fayard, l'organisateur de l'exposition. " C'est aussi une matière noble, transparente, qui joue avec la lumière et du coup, les artistes ont envie de s'y confronter. Par exemple, ça a été un défi pour les céramistes de l'intégrer à leur travail".

Des morceaux de verre sur une structure en fer © Radio France - Patricia Pourrez

"Un verre sert à tout ..même à boire" - Christophe Esnault

Le photographe amateur chapellois, Christophe Esnault, a lui choisi de décliner le verre Picardie de chez Duralex sur une série de 9 clichés. " C'est plus un objet qu'un verre. Alors, je l'ai mis dans toutes les positions et dans différents lieux de vie. Après, j'ai rajouté un slogan un peu comme en marketing". On y voit par exemple une image toute simple du verre sous titrée " Un verre sert à tout même à boire" ou encore un verre rempli de glaçons avec le slogan " le verre résiste à tout même au réchauffement climatique".

Photos de Christophe Esnault © Radio France - Patricia Pourrez

La visite de l'exposition se fait aussi en musique. Un artiste orléanais est allé capter du son à l'usine de la Chapelle Saint Mesmin. Il l'a ensuite retravaillé et mixé. Le résultat est assez surprenant et déroutant. A écouter ci- contre.

Cette exposition se termine ce soir à 18H, à l'espace Béraire de la Chapelle Saint Mesmin. Mais elle doit ensuite tourner sur Orléans et la Métropole. Les artistes inspirés peuvent d'ailleurs s'y associer !!