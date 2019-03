Le Viaduc des Fades retenu par la Mission Bern pour le loto du patrimoine

Les Ancizes-Comps, France

C'est la bonne nouvelle de ce dimanche matin pour le Puy-de-Dôme. Pour cette deuxième édition de la mission pour la sauvegarde du patrimoine en péril, 18 sites emblématiques ont été sélectionnés pour bénéficier de ce programme. En Auvergne-Rhône-Alpes, le seul site sélectionné est dans notre département. Il s'agit du viaduc des Fades.

Un édifice qui a besoin de travaux

Cet édifice vieux de 110 ans enjambe la Sioule. Il permettait le franchissement de la vallée grâce à la ligne de chemin de fer Lapeyrouse-Volvic. Mais, son état s'est dégradé au fil du temps, surtout depuis la fin de l'exploitation de la ligne ferroviaire en 2007. Le tablier est dans un état de corrosion avancé et la sécurité de l'ouvrage n'est plus assurée. C'est ce qui a motivé son choix parmi les 3 500 sites en péril recensés l'année dernière. Sa rénovation permettrait une exploitation touristique.

à lire EN IMAGES - Le viaduc des Fades cherche son salut dans le tourisme

Un Super Loto et deux jeux à gratter

Stéphane Bern, chargé de cette mission, ainsi que Franck Riester détailleront ce lundi le dispositif. Mais l'animateur a déjà confié une partie de son projet. Un Super Loto est prévu le 14 juillet prochain, et deux tickets à gratter seront mis en vente en septembre. "Les photos de ces sites apparaiteront sur les tickets de grattage, à 15 euros mais aussi et surtout à 3 euros" a indiqué Stéphane Bern, à nos confrères de Franceinfo. Le viaduc des Fades aura donc une visibilité accrue via ces tickets de grattage.

La restauration est urgente : elle nécessite des travaux de confortement (50 000 euros) ainsi que la remise en peinture du tablier (3 millions d'euros), précise le communiqué de presse de la mission Stéphane Bern.

en savoir plus Le viaduc des fades. Un patrimoine en danger ?

Revivez la visite du viaduc des Fades réalisée l'an dernier