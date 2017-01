LE VIDÉOZAP - Un père et sa fille nous font chanter, un alligator monte à bord et James Blunt tombe le peignoir

Comme chaque vendredi, l'équipe de Francebleu.fr vous propose une sélection de vidéos. Cette semaine : un père et sa fille nous attendrissent, un alligator nous effraie, et James Blunt nous émoustille.

1. Un duo de musiciens à croquer

Père et fille reprennent ici un classique de Disney, tiré du film Toy Story. Ce duo américain, David à la guitare et Claire (4 ans) qui l'accompagne au chant, est bien connu des réseaux sociaux. Mais leur version de You've Got a Friend in Me est leur plus grand succès à ce jour. La vidéo a été mise en ligne le 17 janvier.

2. Promo peignoir

"You're beautiful, it's true", pourriez-vous avoir envie de chanter en voyant cette vidéo de James Blunt. Pour la promo de son nouvel album, le chanteur britannique se met en scène dans sa salle de bain et dans le plus simple appareil, et nous dit qu'il a "quelque chose d'énorme" à nous montrer. Classe !

3. Côtelettes presque rôties

Des pompiers les bras chargés de porcelets... Ces images étonnantes ont été tournées en Sibérie la semaine dernière, où 150 cochons ont été sauvés de l'incendie de leur porcherie.

4. Un alligator comme compagnon de bord

Certes, voir un alligator en Floride n'est pas rare. Mais de là à se retrouver avec lui sur un bateau... Ces touristes ont eu une bonne peur lors de leur passage à Daytona Beach, et l'un d'eux a posté les images sur son compte Facebook le 17 janvier.

5. En Chine, 19 immeubles qui s'effondrent ensemble

Pour construire un centre d'affaire dans la ville de Wuhan en Chine, une explosion a détruit samedi dernier 19 immeubles en quelques secondes et à l'aide de cinq tonnes d'explosifs.