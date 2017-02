LE VIDÉOZAP - Un arc-en-ciel de feu, le participant aux Mondiaux qui ne savait pas skier, un bébé panda recadré

Comme chaque vendredi, l'équipe de Francebleu.fr vous propose une sélection de vidéos. En vedette cette semaine, une maman panda qui tente d'éduquer son petit, un arc-en-ciel "de feu" dans le ciel de Singapour, ou encore une petite fille de 5 ans qui vous explique l'égalité hommes-femmes.

1. Les bébés pandas aussi se font gronder par leurs mamans

"Fais pas ci, fais pas ça", c'est aussi parfois le quotidien des pandas en bas âge, comme le montrent ces images captées la semaine dernière au zoo de Chengdu, en Chine. Autre scène familière, malgré les réprimandes le petit recommence !

2. Aux Mondiaux de ski sans savoir skier.. si, si.

Vous vous souvenez du film Rasta Rockett, racontant l'épopée de Jamaïcains participant aux épreuves de bobsleigh aux J.O ? On a la version Mondiaux de ski, pas au cinéma mais dans les véritables épreuves de qualification qui se sont déroulées en Finlande. Un Vénézuélien, Adrian Solano, y représentait son pays. Il a abandonné au bout du tiers de son parcours, et pour cause...

3. Drone ou moto : pourquoi choisir ?

Là aussi la réalité dépasserait presque la fiction, avec ce prototype de moto-drone présenté par une entreprise russe. Le Scorpion-3 peut porter jusqu'à 120 kilos, pour voler jusqu'à 10 mètres et à 50km/h. Et tout ça en électrique bien sûr. L'engin pourrait bientôt être proposé au public.

4. Un arc-en-ciel "de feu"

Cela ressemble à un arc-en-ciel, mais ça n'en est pas un : un arc circumhorizontal a été observé à Singapour le 21 février. Il s'agit d'un phénomène rare qui se produit en très haute altitude.

5. Féministe en herbe, mais pas en carton

Eva, 5 ans, a engrangé des millions de vues sur Facebook avec son discours féministe tenu lors d'une émission britannique. "Les garçons ne sont pas meilleurs que les filles, ils sont exactement les mêmes !", selon Eva qui développe des arguments... imparables !