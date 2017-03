LE VIDÉOZAP - La folle nuit des jumeaux de deux ans, le record de vitesse de VTT sur neige et un prof réveille son élève

Comme chaque vendredi, l'équipe de Francebleu.fr vous propose une sélection de vidéos. En vedette cette semaine, des jumeaux de deux ans qui font la fête toute la nuit, le record de vitesse d'un VTT sur neige et un prof qui réveille son élève endormie sur sa table de façon... originale.

1. Des jumeaux de deux ans font la fête toute la nuit dans leur chambre

C'est bien connu, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Malgré leur jeune âge, Andrew et Ryan, ces jumeaux de deux ans le savent bien. Grâce à la caméra installée dans leur chambre par leurs parents, un couple de New-Yorkais, le monde entier peut profiter de leur folle nuit. Entre cabanes de coussins et discussions sur le canapé, et malgré les tentatives des parents de ramener le calme, les deux bambins n'ont pas arrêté de la nuit !

(Si vous ne voyez pas la vidéo, actualisez la page)

2. Un professeur réveille une élève endormie sur sa table

Les élèves qui s'endorment en cours, c'est le fléau de bien des classes de collège et de lycée. Pour montrer l'exemple à ne pas suivre, ce professeur a réveillé son élève endormie d'une façon originale... On parie qu'elle est désormais très attentive à ses cours !

3.Il bat le record du monde de vitesse en VTT sur neige

Le Français Eric Barone, 52 ans, a battu le record du monde de vitesse en VTT sur neige, en atteignant 227,72 km/h. Il a battu son propre record, qui était de 223,30 km/h, sur la piste de Chabrières, à Vars dans les Hautes-Alpes. "_Sur le moment, c'était l'enfer, raconte cet ancien cascadeur à franceinfo_. J'ai joué au funambule pour rester sur mon vélo." Dans la vidéo du record, on voit aussi l'essai infructueux.

4. Un jeu de réactions en chaîne dans toute la maison pour deviner le sexe du bébé

Pour faire découvrir le sexe de son bébé, Taylor Calmus, un comédien américain qui vit à Los Angeles, a imaginé un système ultra-complexe de réactions en chaîne à travers toute sa maison. Billes, ballons, petites voitures, livres transformés en dominos... Il a travaillé trois jours sur son scénario pour arriver à cette vidéo !

4. En Subaru sur une piste de Bobsleigh

C'est une première dans le monde. Le pilote de rallye Mark Higgins a roulé sur la piste de bobsleigh du stade Olympia Bob Run de Saint-Moritz, dans les Alpes suisses, au volant d'une Subaru WRX STI. Pour cette couse folle, la voiture a été équipée de pneus spécialement cloutés pour l'occasion. La Subaru a tout de même terminé sa descente avec quelques bosses sur la carrosserie.