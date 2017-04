LE VIDÉOZAP - Éléphant contre crocodile, un chauffeur court après son camion, la star de Coachella était dans le public

Comme chaque vendredi, l'équipe de Francebleu.fr vous propose une sélection de vidéos.

1. Un crocodile ça trompe énormément

Cette vidéo mise en ligne le 11 avril dernier a été filmée au Malawi, dans le parc national de Liwonde. Elle montre un éléphanteau qui se fait attraper la trompe par un crocodile en embuscade. D''abord effrayé, le troupeau revient ensuite aider le petit.

2. Une star inattendue au festival Coachella

Le festival de musique californien Coachella, ultra-couru par les groupes en vogue et encore plus par les people, a révélé cette année une star inattendue. Cet enfant de 5 ans, filmé lundi sur les épaules de son père, n'a pas tardé à faire plus de bruit sur la toile que Drake ou Rihanna.

3. Toujours penser au frein à main

Un chauffeur poids-lourd anglais a oublié au mauvais moment de serrer son frein à main. Il en sortait pour uriner. Mais son camion a descendu la pente et filé vers l'autoroute. Beaucoup de peur mais finalement aucun mal.

4. Attention, serpent

Toujours sur la route, c'est cette fois un motard qui a un problème. Il roule tranquillement lorsqu'un serpent surgit. Mais le pilote a la bonne réaction.

5. Quand nettoyer les toilettes devient dangereux

Cette Américaine ne pensait probablement appeler les pompiers parce qu'elle avait décidé de récurer ses toilettes. En cause : son bras, coincé dans la cuvette. Les pompiers ont été obligés d'emmener les toilettes et leur propriétaire avec dans le jardin pour casser la céramique.