LE VIDÉOZAP - Une fillette félicitée pour sa prothèse, un bébé s'entraîne au haka, et la naissance d'oursons polaires

Comme chaque vendredi, l'équipe de Francebleu.fr vous propose une sélection de vidéos. En vedette cette semaine, une fillette félicitée pour sa prothèse de jambe, un bébé qui s'entraîne au haka, et la naissance d'adorables oursons polaires.

1. Une fillette félicitée par ses camarades pour sa prothèse

Anu, une enfant de sept ans qui vit à Birmingham, a perdu sa jambe peu après sa naissance. Équipée d'une nouvelle prothèse, elle la montre fièrement à ses camarades d'école. Leur réaction, filmée par la BBC, est une belle leçon d'humanité.

2. Quand la femme de ménage de la télé s'invite en plein direct

Lors de la matinale de la RTBF, en Belgique, Mina, la femme qui fait le ménage dans le studio télé, ne s'est pas rendue compte qu'elle était filmée en plein direct. Les présentateurs ont eu beau l'interpeller, elle ne les entendait pas et est restée concentrée sur le nettoyage du sol du studio.

3. Le Haka, ça s'apprend dès le plus jeune âge

Les fans du ballon ovale ont pour habitude de dire que le rugby, c'est l'école de la vie. Manii Konui, fan néo-zélandais des All Blacks et papa d'un petit garçon, applique la devise au quotidien. Il a décidé d'apprendre le Haka à son bébé. Et ça marche : le petit connaît la danse presque sur le bout des doigts.

4. Instant tendresse avec des bébés ours blancs

Comment ne pas fondre devant ces oursons polaires nés au parc Sea World, dans l’est de l’Australie ? Nés en captivité, ils font leur premiers pas sous le regard protecteur de leur mère, Liya. Une naissance d'autant plus remarquable que l'espèce est menacée par le rétrécissement de la banquise de l'Arctique.

5. Un réveil d'anniversaire en musique

Pour le réveil du jour de l'anniversaire de sa femme, cet homme a vu les choses en grand. Il a fait venir les musiciens qu'elle affectionne tout particulièrement au pied du balcon de sa chambre. Résultat, un réveil tout en douceur... et en musique.