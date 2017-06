LE VIDÉOZAP - La performance d'une gymnaste de 92 ans, Coldplay invite un fan à jouer sur scène et une morsure de requin

Comme chaque vendredi, l'équipe de Francebleu.fr vous propose une sélection de vidéos. En vedette cette semaine, la performance d'une gymnaste de 92 ans, Coldplay invite un fan à jouer sur scène et une attaque de requin.

Johanna Quaas est une gymnase allemande de 92 ans... et elle en a encore sous le pied, et sous le justaucorps. Elle vient de se classer cinquième de sa catégorie, les plus de 70 ans, à la Turnfest, une compétition de gymnastique allemande qui s'est déroulée à Berlin. La gymnaste a une nouvelle fois impressionné aux barres parallèles.

This is what it looks like when the oldest competing #gymnast in the world is showing her skills.#Turnfest2017 @dwnews @dw_sports @DOSB #FIG pic.twitter.com/1yA5S2rUwT