LE VIDÉOZAP - Explosion de joie d'un bachelier, "Bohemian Rhapsody" chantée en cœur, 72 hot-dogs dévorés en dix minutes

Comme chaque vendredi, l'équipe de Francebleu.fr vous propose une sélection de vidéos. En vedette cette semaine, 65.000 personnes qui chantent en cœur, un bachelier qui explose de joie et le concours du plus gros mangeur de hot-dogs.

1. 65.000 personnes chantent "Bohemian Rhapsody"

Samedi dernier, le groupe Green Day a filmé la très belle performance de son public, juste avant son arrivée sur scène. Le concert qui se déroulait au Hyde Park de Londres a réuni plus de 65.000 personnes qui se sont lancées le défi de chanter tous ensemble "Bohemian Rhapsody" de Queen. Un moment qui a particulièrement ému le groupe de punk rock et qui donne la chaire de poule.

2. Un bachelier fou de joie à l'annonce des résultats

Après deux tentatives infructueuses, il a laissé exploser sa joie en découvrant les résultats, mercredi 5 juillet. Baptiste, un lycéen bordelais a fini par obtenir son bac au bout de la troisième fois. Comme quoi, avec un peu de persévérance, tout est possible.

3. Dix minutes pour engloutir 72 hot-dogs

En dix minutes, Joey Chestnut a englouti 72 hot-dogs. Une "prouesse" qui permet à ce gaillard de 104 kilos de remporter pour la 10e fois le concours du plus gros mangeur de hot-dogs, organisé comme chaque année depuis 101 ans à New York, à l'occasion de la fête nationale américaine. Ce Californien de 33 ans, qui a débuté sa carrière de mangeur de compétition en 2005 avec un concours d'asperges, a certes battu son score de 2016 de 70 hot-dogs, mais il n'a pas dépassé son record personnel – et mondial – de 73,5 hot-dogs.

4. Et le vent de l'année est attribué à...

En visite officielle à Varsovie, Donald Trump a fait la connaissance de la première dame polonaise et il s’en souviendra longtemps. Au moment de se saluer, Agata Kornhauser-Duda lui a en effet mis un énorme vent. Celle-ci a en effet préféré serrer la main Melania Trump en ignorant le Président américain. L'incident diplomatique a était évité, la première dame a fini par le saluer quelques secondes plus tard.

5. Course folle sur les hauteurs

Kilian Jornet et Seb Montaz se sont lancés un petit défi en réalisant une course sur la crête d’une montagne dans le secteur de l'Aiguille de Varan (Haute-Savoie). Kilian Jornet a été plusieurs fois médaillé aux championnats du monde de ski-alpinisme, notamment en course verticale et il a été trois fois champion du monde de skyrunning. Il est parfois surnommé "l'extraterrestre du trail" ou "l'ultraterrestre" en raison de ses capacités physiques exceptionnelles.