LE VIDÉOZAP - Bonne soeur sur roues, moto sans pilote sur l'autoroute, duel entre une antilope et une girafe

Comme chaque vendredi, l'équipe de Francebleu.fr vous propose une sélection de vidéos. En vedette cette semaine, une bonne soeur qui va voter aux législatives en hoverboard, une moto fantôme sur l'autoroute près de Paris et une girafe attaquée par une antilope dans un zoo.

1. Comme sur des roulettes ma soeur !

Soeur Fabienne n'est pas passée inaperçue dimanche, dans son bureau de vote de Baugé, dans le Maine-et-Loire. C'est perchée sur un hoverboard que cette religieuse catholique âgée de 77 ans est venue déposer son bulletin dans l'urne pour le premier tour des élections législatives. "Depuis quelques temps on vote pas mal. Alors c’est tentant de s’amuser un peu, et puis cela décontracte les gens, cela les fait rigoler de voir une bonne sœur sur cette machine-là", a expliqué la soeur membre de la communauté des Filles du coeur de Marie au site aleteia.org. "Cela paraît compliqué comme ça, mais maintenant je suis une pro ! Il faut juste se pencher en avant pour aller un peu plus vite, et en arrière pour freiner", a-t-elle ajouté.

2. Un spitfire s'écrase au décollage lors d'un show aérien

Impressionnantes images que celles filmées dimanche par la mairie de Longuyon, en Meurthe-et-Moselle, à l'occasion d'un spectacle aérien. L'un des engins qui devait faire une démonstration sur l'aérodrome de la commune, un spitfire, s'est écrasé au décollage. L'hélice a heurté le sol alors que l'appareil roulait sur la piste, faisant se retourner le chasseur monoplace de la Seconde guerre mondiale. La vidéo montre que le public s'est immédiatement précipité autour de l'appareil pour aider le pilote, légèrement blessé, à en sortir.

3. Y a-t-il un pilote sur la moto ?

Scène improbable dimanche sur l'A4 près entre Joinville, dans le Val-de-Marne, et Paris : des automobilistes ont vu, et filmé, une Harley-Davidson qui circulait le long du terre-plein central... sans pilote. Comme l'explique Le Parisien, le conducteur avait en fait chuté de son véhicule alors qu'il était lancé à 90 km/h. Par réflexe, il a poussé sa moto vers l'avant, et sous l'impulsion donnée, le deux roues a continué d'avancer seul sur plusieurs mètres.

4. Dépannage manqué

Pas de chance pour ce salarié d'une société de dépannage... alors qu'il devait enlever une BMX garée sur un emplacement réservé aux taxis à Ivry-sur-Seine, l'attache qui devait lui permettre de tracter le véhicule mal garé avec sa dépanneuse a cédé, arrachant le pare-choc de la voiture, qui a fini contre un poteau.

5. Duel entre une antilope et une girafe

La cohabitation n'est pas toujours simple entre certains animaux, comme le montre cette vidéo postée sur Facebook par une femme qui a visité le zoo de Rotterdam, aux Pays-Bas, cette semaine. Sous ses yeux, une girafe se fait attaquer par une antilope koudu. L'animal longiligne se prend des coups de cornes et tombe à plusieurs reprises. Des images impressionnantes. La girafe finit toutefois par se relever s'enfuir. Et l'antilope abandonne son "jeu" violent.