LE VIDÉOZAP - Chants de Noël, cravate qui chantonne et repas de réveillon de Thomas Pesquet

Comme chaque vendredi, l'équipe de Francebleu.fr vous propose une sélection de vidéos qui ont marqué la semaine. En vedette cette semaine, Noël et ses chansons entonnées par des stars, une maison éclairée de mille feux ou encore une allocution plutôt cocasse au Parlement irlandais.

1 | Thomas Pesquet présente son menu de Noël

"Bienvenue dans la cuisine de la Station spatiale internationale !". L'astronaute français a publié une vidéo depuis l'espace, bonnet de Noël sur la tête, dans laquelle il raconte... Ce qu'il va manger à Noël avec l'équipe de l'ISS ! Pour l'occasion, Alain Ducasse et Thierry Marx, les deux chefs étoilés français, ont préparé des plats spéciaux : langue de boeuf Lucullus au foie gras truffé en entrée, suprême de volaille au vin jaune et morilles en plat principal et pressé de pain d'épice aux fruits exotiques au dessert !

2 | Jimmy Fallon et sa chorale Hollywoodienne

Il ne manque jamais d'idées ! Jimmy Fallon, le célèbre animateur de télévision américain, a remis le couvert pour Noël. Avec son groupe The Roots, il s'est lancé dans une reprise a cappella de "Wonderful Christmastime" avec des invités de marque : Paul McCartney, Matthew McConaughey, Reese Witherspoon ou encore Scarlett Johansson. C'est savoureux !

3 | Une cravate qui ne passe pas inaperçue

Cela se passe au Parlement irlandais. Le député Sinn Fein Aengus O Snodaigh est en plein discours sur les dangers de l'amiante, quand sa jolie cravate musicale s'enclenche... Mais il ne se démonte pas, et termine son allocution avec des airs bien connus : "We wish you a Merry Christma"s et "Santa Claus is coming to town". L'une de ses collègues, amusée, lui a lancé : "Si vous n'éteignez pas ces cravates de Noël, elles pourraient interférer avec le traîneau du père Noël !".

4 | Il épate ses voisins en illuminant sa maison sur du AC/DC

Là, c'est quand même la grosse classe ! l'Australien Greg Jaeschke a mis en place ses illuminations de Noël, et comme tous les ans, il en met plein la vue à tout le monde. Il a synchronisé les illuminations de sa maison avec plusieurs tubes, dont le célèbre morceau d'AC/DC, "Thunderstruck". Selon le quotidien local, il a utilisé près de 280 guirlandes lumineuses, cette année, et le résultat est époustouflant.

5 | Les comédiens de la série "Amour, gloire et beauté" chantent en français

"Ameeeeuuur gloiray-boteïïï" chante le casting de la série, dents blanches et brushing parfait. Autour d'un piano, les acteurs, très enjoués, lancent même un "Joyeux Noël" pour leurs fans français ! Le saviez-vous ? Le feuilleton américain, diffusé depuis juin 1989 en France, a son propre générique, en français, depuis 1990. Plutôt amusant, ce petit clin d'oeil.