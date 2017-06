LE VIDÉOZAP - Frayeur dans un parc d'attraction, un émouvant battement de coeur et un gorille heureux de se rafraîchir

Comme chaque vendredi, l'équipe de Francebleu.fr vous propose une sélection de vidéos. En vedette cette semaine, grosse frayeur dans un parc d'attraction américain, un battement de coeur très émouvant et une trempette euphorisante pour un gorille.

1. Suspendue à la nacelle d'un manège à six mètres du sol

Cette jeune femme se souviendra longtemps de sa visite au parc d'attraction Six Flags, samedi 24 juin, dans l'état de New York. Elle se trouvait sur une attraction nommée Sky Ride quand elle est tombée du manège et s'est retrouvée suspendue par le cou et les bras, à six mètres du sol. Après plusieurs minutes passées dans cette position aussi terrorisante qu'inconfortable, la jeune femme n'a pas eu d'autre choix, une fois le manège arrêté, que de se laisser tomber dans les bras des nombreux visiteurs du parc massés en-dessous de l'attraction pour lui venir en aide. Elle n'a pas été blessée, grâce à une réception en douceur.

2. Des centaines de kilomètres à vélo pour réentendre battre le coeur de sa fille

Images très émouvantes que celles de Bill Conner, un habitant du Wisconsin, à son arrivée à Baton Rouge, en Louisiane. Cet homme a décidé de parcourir à vélo les centaines de kilomètres qui séparent les deux états afin de passer la Fête des pères "auprès de sa fille" Abbey, décédée lors d'un accident au Mexique à l'âge de 20 ans. Bill s'est en fait rendu en Louisiane pour rencontrer Loumouth Jack Jr., qui vit désormais avec le coeur d'Abbey, suite à une greffe. Bill a non seulement rencontré Loumouth, mais a pu le prendre dans ses bras... et ainsi entendre à nouveau battre le coeur de sa fille.

Un père écoute une dernière fois le cœur de sa fille.. pic.twitter.com/NFGXfDmY76 — Benjamin Valette (@BenjaminValette) June 25, 2017

3. Gare à l'aquaplaning !

Le risque de dérapage sur routes mouillées ne concerne pas que les voitures. La preuve avec cet accident filmé le 24 juin à Minsk, en Biélorussie. Un char d'assaut lancé à vive allure en pleine rue n'a pas pu éviter l'aquaplaning, ni un lampadaire installé le long de la rue.

4. "Il en faut peu pour être heureux"

Rien de tel qu'une douche ou un bain bien frais en période de canicule, qu'on soit un homme... ou un gorille. Zola, l'un des grands singes du zoo de Dallas, a tellement apprécié de pouvoir faire trempette dans une piscine le 20 juin, qu'il s'est livré à une petite danse de la joie !

5. "J'étais un goéland... en exil, de sentiments"

Le métro de Paris offre tous les jours son lot de surprises, entre ses musiciens pas toujours très justes et ses voyageurs parfois étranges. Dans certaines rames peuvent se produire des rencontres insolites, comme celle avec ce jeune homme, monté à bord avec un goéland dans les bras, qu'il semble avoir apprivoisé. Il raconte comment il l'a recueilli mais ne dit pas s'il se prénomme David, ou Jonathan.