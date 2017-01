LE VIDÉOZAP - L'émouvant hommage de Céline Dion, des louveteaux trop mignons et un vol au-dessus des aurores boréales

Comme chaque vendredi, l'équipe de Francebleu.fr vous propose une sélection de vidéos qui ont marqué la semaine. En vedette, l'émouvant hommage de Céline Dion à son mari René Angelil, un an après sa disparition, des louveteaux vraiment craquants, et des images d'aurores boréales depuis un avion.

Un an après la mort de son mari René Angelil, disparu le 14 janvier 2016, Céline Dion a publié sur sa page Facebook officielle une vidéo hommage émouvante. On y voit des photos de familles encadrées, entourées de bougies. La star apparaît ensuite assise sur son lit, elle embrasse un portrait de son défunt mari avec de faire un câlin à un coussin rouge en forme de coeur. Une chanson de Céline Dion accompagne cette vidéo.

Peu importe leur espèce, les bébés animaux, c'est toujours craquant. Nouvel exemple avec ces trois louveteaux, Rhet, Scarlett et Joy, nés fin décembre au zoo de Little Rock, dans l'Arkansas, et qui ont eu les honneurs de la chaîne américaine Abc News, il y a quelques jours.

WATCH: Adorable maned wolf pups born at @LittleRockZoo. They get around by being carried in their mom's mouth: https://t.co/TuTkcaXHiV pic.twitter.com/UEMtoYxEXE