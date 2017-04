LE VIDÉOZAP - Naissance de petits rapaces, deux bébés rejouent "La Reine des Neiges", un ado invite Emma Stone au bal

Comme chaque vendredi, l'équipe de Francebleu.fr vous propose une sélection de vidéos. En vedette cette semaine, la naissance de petits rapaces en Alsace, deux (très) jeunes fans de "La Reine des Neiges", et un ado, fan lui de 'La La Land", qui invite l'actrice Emma Stone à son bal de promo.

1. Le petit oiseau est sorti

À Kintzheim, dans le Bas-Rhin, trois petits rapaces ont vu le jour au mois de mars à la Volerie des aigles : un vautour à capuchon et deux pygargues à queue blanches. Pour l'occasion, les caméras et smartphones étaient de sortie, et l'éclosion d'un oeuf de pygargue à queue blanche a été filmée au plus près. C'est assez spectaculaire... et émouvant.

2. Il n'y a pas d'âge pour être une princesse...

Pas d'âge non plus pour regarder son film préféré en boucle. C'est visiblement ce qu'ont fait ces deux jeunes jumelles : à même pas deux ans (23 mois), les filles de Colleen Jordan, une Américaine installée à Philadelphie, connaissent par coeur les scènes du film de Walt Disney "La Reine des Neiges". À tel point qu'elles sont capables d'en rejouer des scènes entières. Cela amuse beaucoup leur maman, qui les a filmées dans leur jeu et a publié la vidéo sur Facebook. Résultat : près de 50 millions de vues.

3. ... et tout le monde peut être Ryan Gosling !

Un adolescent américain de l'Arizona, Jacob Staudenmaier s'est lancé le pari fou de faire venir Emma Stone (qui est originaire du même état) à son bal de promo. Et pour tenter de convaincre l'actrice du film "La La Land", le jeune homme a rejoué, avec des amis de son lycée, la scène d'ouverture du film musical qui a remporté six Oscars. Le garçon chante et danse, comme dans le film. Il a simplement modifié les paroles de la chanson, et demande à l'actrice de l'accompagner au bal de son lycée, le 29 avril.

4. Les supporters du SC Bastia ont de la ressource (et de la batterie)

Ce n'était pas un poisson d'avril, la lumière s'est bien éteinte samedi 1er avril dans une partie du Stade Armand-Cesari, en plein match de Ligue 1 de football entre le SC Bastia et Lille. La rencontre a été interrompue, certains supporters ont passé près de dix minutes dans le noir. Mais tels Mac Gyver, ils avaient une solution dans la poche : des dizaines de téléphones portables ont été allumés en même temps pour prendre le relais de l'éclairage du stade corse.