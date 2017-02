LE VIDÉOZAP - Obama fait du kitesurf, des pandas jumeaux fêtent leurs six mois et un jeune Kazakh reprend Balavoine

Comme chaque vendredi, l'équipe de Francebleu.fr vous propose une sélection de vidéos. En vedette cette semaine, Barack Obama qui fait du kitesurf avec Richard Branson, des pandas jumeaux qui fêtent leurs six mois et un jeune Kazakh qui émeut le monde entier en reprenant une chanson de Balavoine.

1. Barack Obama fait du kitesurf avec Richard Branson

Après avoir quitté la maison blanche, Barack Obama a décidé de s'offrir un peu de bon temps. Le milliardaire Richard Branson, a invité l'ancien président des Etats-Unis sur son île des Caraïbes. Barack Obama s'essaye au kitesurf, pendant que Richard Branson s'initie au foilboard. Les deux hommes ont voulu savoir qui tiendrai le plus longtemps. On vous laisse découvrir le gagnant.

2. Un jeune Kazakh fait un carton avec une chanson de Balavoine

Ce jeune homme de 22 ans a repris le "SOS d'un terrien en détresse", de Daniel Balavoine, sur le plateau du télé-crochet chinois Singers 2017. La prestation de Dimash Kudaibergenov a été triomphale. Il a ému le public, le jury mais aussi les internautes, puisque la vidéo de son passage sur le plateau a été vue des millions de fois.

3. Des pandas jumeaux fêtent leur six mois

Fu Feng et Fu Ban, les pandas jumeaux au zoo de Vienne, en Autriche, viennent de fêter leurs six mois. Ils sont nés d'une conception naturelle, fait rarissime en captivité. Du haut de leurs six mois, ils se prennent régulièrement des gamelles, mais sans jamais se faire mal. Trop mignon !

4. Il plonge dans l' eau glacée pour sauver un chien

Dans ce parc de la République de Crimée, cet homme a pris son courage à deux mains pour sauver un chien. L'animal, coincé par la glace, était totalement tétanisé. L'homme s'est déshabillé avant de plonger dans l'eau gelée pour ramener le chien sur la rive.

5. Le kayak sur neige, vous connaissez ?

"Il ne neige pas souvent à Victoria", indique ce canadien sur sa vidéo. "Alors quand ça arrive, on en profite". L'homme, qui n'a pas du tout froid aux yeux, a profité des récentes chutes de neige pour prendre son kayak, ses deux chiens et hop, c'est parti !