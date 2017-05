LE VIDÉOZAP - Omar, bientôt élu plus grand chat du monde, une incroyable surprise en mer et l'énorme raté de LCP

Comme chaque vendredi, l'équipe de Francebleu.fr vous propose une sélection de vidéos. En vedette cette semaine, Omar, bientôt élu plus grand chat du monde, une incroyable surprise en mer et le raté monumental de la chaîne LCP.

1. Le gros raté de la chaîne LCP au moment de l'annonce du Premier Ministre

Lundi 15 mai, La Chaîne Parlementaire (LCP) a fait le plus beau bide de l'année en ratant la nomination du nouveau Premier Ministre. La chaîne n’a pas basculé au moment où le secrétaire général de l’Élysée annonçait le nom du nouveau Premier ministre et les téléspectateurs n’ont entendu que le « Je vous remercie » marquant la fin de son intervention. Et dire qu'il a fallu attendre plusieurs heures pour ça...

2. Un défenseur marque un superbe but sur un retourné acrobatique mais...

Lors d’une rencontre de D6 suisse, Adrien Gulfo a été l’homme du match après un geste somptueux qui a amené un but. Le défenseur de Pully Football a ainsi marqué sur un retourné acrobatique de toute beauté. Manque de chance... il s’agissait de son propre but.

3. Omar, bientôt élu chat le plus grand du monde ?

À trois ans, le félin Omar originaire de Melbourne mesure près de 120 centimètres et pèse 14 kilos. Ce gros chat de la race Maine Coon pourrait s'accaparer le titre de chat domestique le plus long du monde décerné par le Guinness Book des records. Il détrônerait Ludo, un chat de 118 centimètres.

4. Un homme sent qu’il se passe quelque chose d’étrange autour de son bateau

Un homme était en train de naviguer près des côtes lorsqu’il a senti que quelque chose d’anormal se passait autour de son bateau. Et effectivement, il avait raison…

5. Une première mondiale : saut en parachute depuis un drone

Dans cette vidéo tournée le 12 mai, Ingus Augstkalns tente pour la première fois au monde un saut en parachute depuis un drone. Originaire de Lettonie, Ingus Augstkalns a effectué cette première mondiale près de la ville de Latvia, en pleine campagne. Ce drone un peu particulier de 70 kilos est capable de soulever une charge trois fois supérieure à son poids. Le cobaye s’était placé au sommet d’une tour avant d’être récupéré par le drone qui l’a élevé à environ 330 mètres d’altitude avant de faire le grand saut.