LE VIDÉOZAP - Rugby spatial pour Thomas Pesquet, musiciens givrés et éruption volcanique

Comme chaque vendredi, l'équipe de Francebleu.fr vous propose une sélection de vidéos. Cette semaine : Thomas Pesquet soutient le XV de France depuis l'ISS, des instruments de musique en glace et la première éruption vocanique de 2017 à la Réunion.

1. Thomas Pesquet soutient le XV de France depuis l'ISS

L'astronaute français Thomas Pesquet ne compte pas manquer le match de rugby Angleterre-France, samedi 4 février, pour le premier jour du Tournoi des 6 nations. Depuis la Station spatiale internationale, il a même tourné une vidéo pour annoncer la retransmission de la rencontre sur France 2, maillot de l'équipe de France sur le dos et ballon ovale à la main.

2. Un groupe de musique complètement givré

Jouer du marimba, des percussions ou encore du didgeridoo, ça n'a rien de bien original. Sauf quand ces instruments sont composés de glace ! C'est la particularité du groupe finlandais SounDome, qui, pour obtenir le son idéal, doit jouer par -10°C, comme cela a été le cas fin janvier, pour ce concert filmé à Imatra.

3. Création givrée bis

Toujours en Finlande, et toujours en glace... Janne Käpylehto a fabriqué mi-janvier un carrousel de glace dans le lac gelé situé à côté de chez lui, à l'aide d'une tronçonneuse et d'un moteur de bateau. L'inventeur a filmé la construction de ce manège de glace. Depuis, il a récidivé. Comme il l'explique sur son site internet, il a conçu un autre carrousel de glace, plus grand (57 mètres), dans la ville de Kirkkonummi, dimanche 29 janvier.

4. Première éruption du Piton de la Fournaise en 2017

Pendant que les Finlandais s'amusaient avec l'eau glacée, à la Réunion, le Piton de la Fournaise est entré en éruption pour la première fois de l'année, mardi 31 janvier. La presse réunionnaise a largement couvert l'événement et de nombreuses vidéos ont été mises en ligne sur les réseaux sociaux. Le dernier réveil du volcan situé sur l'île de la Réunion remontait à septembre 2016.

5. Un adolescent pakistanais "en orbite"

Et pas besoin d'être astronaute, comme Thomas Pesquet, pour y arriver. Mardi dernier, sur Facebook Live, un adolescent pakistanais a démontré, à plusieurs reprises, qu'il était capable de faire sortir ses yeux de leurs orbites. Les deux en même temps, puis l'un après l'autre.