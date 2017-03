LE VIDÉOZAP - Tsunami de glace, kilos de neige et Marseillaise a cappella

Comme chaque vendredi, l'équipe de Francebleu.fr vous propose une sélection de vidéos. En vedette cette semaine, un tsunami de glace aux États-Unis, un très épais manteau de neige en Islande et une Marseillaise a cappella au Tournoi des Six Nations.

1. Un véritable tsunami de glace

C'est un spectacle impressionnant qui se produit régulièrement aux abords des grands lacs d'Amérique du Nord, comme sur ces images tournées samedi dernier sur les rives du lac Winnebago, dans le Wisconsin. On l'appelle le phénomène des "vagues qui poussent" ou encore "tsunami de glace". Comme le montre cette vidéo postée sur Youtube par un certain Matt Smith, il s'agit d'un très haut mur de glace qui déferle sur la terre ferme, en l'occurrence, sur la route. Le phénomène est lié à la fois au vent, au courant et à de brusques changements de température. Il se produit quand un lac gelé se met à fondre trop rapidement au moment du redoux.

2. Chutes de neige record à Reykjavik

Vous reprendrez bien une vague de grand froid ? Les habitants de Reykjavik, la capitale islandaise, ont eux été servis dimanche dernier. Dans la nuit de samedi à dimanche, un épais manteau blanc a recouvert la ville. Un manteau très épais : 51 centimètres ! Il n'avait pas autant neigé à Reykjavik depuis 1931, les habitants ont donc tous pris des photos ou tourné des images en souvenir, comme celle postée par Halldor Sigurdsson sur Twitter. Le déblayage et le démarrage des voitures ont dû être beaucoup moins sympa...

3. Une Marseillaise a cappella au Tournoi des Six Nations

Les problèmes de sono n'en sont pas vraiment pour les joueuses de l'équipe de France de rugby. Dimanche dernier, avant leur match contre l'Irlande, à Dublin, comme la musique de l'hymne français ne partait pas, les Bleues ont décidé d'entonner le chant a cappella. La détermination affichée au moment des hymnes n'a malheureusement pas suffi aux Françaises qui se sont inclinées 13 à 10.

4. Rattrapage de haut vol

Adeiny Hechavarria, joueur de l'équipe de base-ball des Miami Marlins, peut dire merci à Luis Guillorme. Le joueur des Mets de New-York a permis d'éviter de justesse un accident lors du match de pré-saison entre les deux équipes cette semaine, après le lâcher de batte involontaire d'Hechavarria. "A great catch !" (un superbe rattrapage), comme le disent les commentateurs du match. Et à une main s'il vous plaît !

Because it’s impossible to watch this too many times. #SpringTraining pic.twitter.com/JlfHkAS76t — MLB (@MLB) March 3, 2017

5. Du wingsuit version rodéo

Histoire d'ajouter un peu de piment à sa sortie en wingsuit, ce couple a décidé de sauter en duo. Mais chacun dans sa combinaison, cela aurait été trop classique. C'est donc en bikini et sur le dos de son compagnon, Oliver, que Robyn s'est lancée dans les airs la semaine dernière !