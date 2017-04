LE VIDÉOZAP - Un bébé très expressif, penalty litigieux pour Macron, un coiffeur pas très rassurant

Comme chaque vendredi, l'équipe de Francebleu.fr vous propose une sélection de vidéos. En vedette cette semaine, un bébé très surpris par les résultats du premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron qui se fait aider pour marquer un penalty et la méthode radicale d'un coiffeur russe.

1. Un bébé sous le choc le soir du premier tour de l'élection présidentielle

Jules n'a peut-être que dix mois, mais il exprime déjà clairement ses convictions politiques. Dans une vidéo publiée par ses parents sur Facebook le soir du 23 avril, on voit le bébé devant la télévision, au moment où sont annoncés les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Face aux visages d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui s'affichent sur l'écran de la télé, le petit garçon ouvre grand la bouche, visiblement très surpris, et se prend ensuite la tête entre les mains. Son père a expliqué dans la presse que "Jules reproduit vachement" les gestes de ses parents. "Il a dû sentir que nous étions étonnés", a-t-il ajouté.

2. Penalty litigieux pour Emmanuel Macron

Le petit Jules aurait-il levé les bras en l'air en voyant ces images ? Lors de son déplacement de campagne à Sarcelles jeudi, à la rencontre de l'association "Sport dans la Ville", le candidat d'En Marche! à l'élection présidentielle a tapé dans le ballon avec des jeunes de l'association sur un city-stade. Après quelques dribbles, Emmanuel Macron a marqué un penalty... en tout cas à première vue. Si l'on regarde les images de plus près, le tir était non cadré et le ballon a été poussé dans les filets par une personne qui se trouvait près du poteau.

3. Les cheveux... tranchés en quatre

Drôle de technique que celle de Daniil Istomine : pas de ciseau ni de tondeuse pour ce coiffeur russe. Son ustensile de prédilection, c'est la hache ! Le "coiffage" est en fait pour lui une véritable performance artistique. Impressionnant, mais sûrement pas très rassurant pour ses clients. Ni très confortable d'ailleurs : il n'y a ni fauteuil ni bac chez Danii Istomine, la coupe se fait à genoux, la tête posée sur une sorte d'autel.

4. Attention, poisson toxique !

Certains le trouveront magnifique, d'autres totalement effrayant. Cet étrange poisson, baptisé le "demon stinger", a été filmé il y a quelques semaines dans les eaux de Bali. Un spécimen rare que le plongeur a pris le temps d'immortaliser malgré son étrange apparence... et ses épines venimeuses.

5. Tu t'es vu quand t'as bu ?

Ce couple de retraités filmé il y a quelques jours en Turquie avait apparemment laissé la modération à la maison avant de sortir ce soir-là, et ses difficultés à descendre un escalier ne sont pas passées inaperçues. Les personnes qui filment ont du mal à retenir leurs éclats de rire devant la démarche peu assurée du couple, qui finit par arriver en bas de l'escalier toujours debout et lance d'ailleurs un "Yes !" de fierté aux vidéastes... avant de chuter lourdement et de se cogner contre une voiture. Vu le sourire du retraité, une fois par terre, il n'y a heureusement pas de bobo. Mais on le répète : l'alcool est consommer avec modération.