LE VIDÉOZAP - La gymnaste la plus âgée du monde, le tennisman Benoit Paire en colère et un éléphanteau miraculé

Comme chaque vendredi, l'équipe de Francebleu.fr vous propose une sélection de vidéos. En vedette cette semaine, un éléphanteau sauvé dans un zoo, une gymnaste âgée de 92 ans et le tennisman Benoit Paire qui s'en prend à sa raquette.

1. La plus vieille gymnaste du monde est âgée de ... 92 ans

Si vous avez du mal à faire le grand écart, prenez-en de la graine. Johanna Quaas, 92 ans, a remporté la cinquième place du Turnfest, une compétition de gymnastique en Allemagne qui a eu lieu début juin. Elle s’est entraînée pendant six mois avant de se présenter devant le jury. Mais la nonagénaire n'en était pas à son coup d'essai. Née en 1925 à Hohenmölsen dans la Saxe-Anhalt, Johanna Quaas est entrée dans le livre Guinness des records en 2012 avec le titre de la "plus vieille gymnaste du monde", à l'âge de 86 ans.

2. Un bassiste joue avec son hand spinner

Avis aux amateurs de hand spinner. Pour ceux qui manqueraient d'imagination et qui utilisent leur gadget toujours de la même manière, cette vidéo devrait vous inspirer. Davie504 est un musicien qui réalise des défis sur sa chaîne YouTube et lui aussi s’est emparé du phénomène de mode. En se servant de la toupie, le bassiste est parvenu à jouer le morceaux « Misirlou » de Dick Dale. Et sans fausse note.

3. Le tennisman Benoit Paire pique une colère

Si Benoit Paire a perdu en moins d'une heure son premier tour lors du tournoi de Halle face à Florian Mayer mardi 20 juin, le Français a eu le temps de s'énerver violemment dès les premières minutes de jeu. Face à son adversaire, le tennisman français a pulvérisé sa raquette puis s'est acharné sur cette dernière, tapant sur le filet en regardant l'arbitre.

4. Un éléphanteau sauvé de la noyade en Corée du Sud

Au zoo de Séoul en Corée du Sud, un éléphanteau était en train de se rafraîchir au bord d’un plan d’eau lorsqu’il est subitement tombé dans le bassin. Deux éléphants se sont immédiatement précipités pour tenter de faire remonter le petit mais, voyant que leurs efforts étaient vains, ils se sont jetés à l’eau pour le sortir de là. L’éléphanteau a regagné la terre ferme, sain et sauf.

5. David Pujadas enflamme la piste de danse lors de la fête de la musique

Mercredi soir à Paris, David Pujadas a été surpris en train de danser dans la rue pendant la fête de la musique. L'ancien présentateur du JT de France 2 s'est amusé à reprendre la chorégraphie de la musique africaine qui était jouée. Si David Pujadas, fraîchement débarqué du JT, souhaite se reconvertir, sa voie semble déjà toute tracée.