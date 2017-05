LE VIDÉOZAP - Un petit garçon très, très cool, une chèvre cyclope, combat mortel entre deux serpents

Comme chaque vendredi, l'équipe de Francebleu.fr vous propose une sélection de vidéos. En vedette cette semaine, un petit garçon qui incarne comme personne la décontraction, une chèvre née avec un seul oeil en Inde et un combat deux mambas noirs en Afrique du sud.

1. Moi, mignon et super cool

Les enfants qui reproduisent les attitudes des adultes, on ne s'en lasse pas ! Surtout quand l'imitation se produit dans une situation qui ne s'y prête pas vraiment. Exemple avec ce garçon de deux ans; qui incarne comme personne la décontraction, en faisant des bons dans un château gonflable les mains dans les poches. "Je ne serai jamais aussi cool que mon neveu de deux ans dans un château gonflable", résume l'oncle du petit garçon, qui l'a filmé en pleine (décontr-) action et a posté la vidéo sur YouTube.

2. Une chèvre cyclope voit le jour en Inde

Cette petite chèvre est devenue malgré elle une attraction, et pour cause : l'animal, né le 10 mai dans la région dAssam en Inde, n'est doté que d'un oeil. Un oeil anormalement gros, situé en plein milieu de la tête, explique le magazine National Geographic sur son site internet. L'animal souffre d'une malformation généralisée de la tête, ce qui le contraint aussi à laisser pendre sa langue en permanence hors de sa bouche. Le magazine indique également que la mâchoire de la chèvre est "sévèrement raccourcie, et son nez sous-développé". Les vétérinaires indiens n'expliquent pas les causes de cette malformation, liée à un défaut de séparation du cerveau en deux hémisphères, mais cette cyclopie n'a pas empêché la chèvre de vivre, grâce notamment aux soins prodigués par son propriétaire.

3. Duel acharné entre deux serpents sur le green

Des golfeurs qui s'entraînaient au Leopard Creek Country club, juste à côte du Parc national Kruger en Afrique du Sud, ont assisté à un combat aussi impressionnant qu'inquiétant la semaine dernière. Sur le green, ils ont pu filmer deux mambas noirs, des serpents dont la blessure peut être mortelle pour l'homme, en train de se battre. Difficile pour les golfeurs de rester concentrés sur leur parcours pendant cet étonnant duel. Les serpents se sont séparés au bout de quelques minutes et on quitté le green pour les champs voisins.

4. Le combat du gymnaste Samir Aït Saïd pour revenir à la compétition

Impossible d'oublier la terrible image de la double fracture à la jambe du gymnaste français Samir Aït Saïd, lors des Jeux olympiques de Rio, le 6 août 2016. Depuis, l'athlète a suivi un programme intensif pour se remettre sur pieds. "Samir Aït Saïd n'abandonne jamais", c'est l'intitulé de la vidéo (en anglais) diffusée il y a quelques jours par le Comité international olympique (CIO). Elle retrace le parcours du gymnaste depuis sa blessure à son premier salto en séance d'entraînement, 268 jours plus tard. Un exemple du "vrai esprit olympique", selon le CIO.

5. "C'est pas le moment"

Autre mésaventure de sportif, celle vécue par le Néerlandais Tom Dumoulin mardi en pleine seizième étape du Giro, le tour cycliste d'Italie. Visiblement gêné par des problèmes gastriques, le coureur, alors leader du classement général de la course, a été contraint de s'arrêter au pied de l'ascension du dernier col du jour et a baissé son cuissard dans un talus pour satisfaire un besoin vraiment très pressant.