LE VIDÉOZAP - Des moutons sportifs, un accident de voiture spectaculaire, et un bébé buffle téméraire

Comme chaque vendredi, l'équipe de Francebleu.fr vous propose une sélection de vidéos. En vedette cette semaine, un bébé buffle courageux, un accident de voiture impressionnant, et des moutons qui participent à une course à pied.

1. En Allemagne, des moutons mordus de course à pied

Le 7 mai 2017 lors de la course « Wings for Life World Run » qui s’est déroulée en Allemagne, des coureurs un peu particuliers ont fait leur entrée. Près de 600 moutons sont sortis d’un champ et ont rejoint la course. Dans le lot, quelques chèvres et une vache se sont également prêtés au jeu. De quoi amuser les sportifs et les passants présents ce jour-là.

2. Quand un bébé buffle charge et fait fuir ... un éléphant !

En Afrique du Sud, un touriste a filmé une scène ahurissante d’un bébé buffle qui s’est mis à charger un éléphant. Téméraire, le petit a même réussi à faire reculer le mastodonte pourtant au moins 10 fois plus grand que lui.

3. Un conducteur un peu trop pressé veut forcer le passage avant de finir dans le décor

A Haïfa en Israël, un automobiliste a voulu forcer le passager entre deux véhicules. Ayant mal anticipé sa manœuvre, sa voiture est partie sur le côté avant de commencer à prendre feu. Le conducteur a réussi à s'échapper à temps du véhicule.

4. Il fait l’inventaire de son magasin à une vitesse ahurissante

Aux États-Unis, le propriétaire d’un magasin depuis plus de 30 ans montre à tous comment gérer rapidement ses stocks. Il pianote à une vitesse folle sur la machine qu’il porte à la taille et laisse les clients médusés. Prenez-en de la graine si vous voulez partir plus tôt en week-end !

5. Que se passe-t-il quand un seau d’eau est placé au milieu du désert ?

C'est l'expérience qu'a voulu tenter un homme en installant un seau d’eau dans le désert avec une caméra placée au fond. Des abeilles au buffle, en passant par les poules, chacun y trouve son compte !