LE VIDÉOZAP - Phénomène rarissime dans le Grand Canyon, des parapentistes de l'extrême, un golfeur maladroit

Comme chaque vendredi, l'équipe de Francebleu.fr vous propose une sélection de vidéos. En vedette cette semaine, un incroyable timelapse dans le Grand Canyon, un golfeur pas très habile et deux parapentistes qui frôlent des montages.

1. Un phénomène rarissime dans le Grand Canyon

Dans sa dernière vidéo, Harum Mehmedinovic un passionné de vidéo et de photographie s’est amusé à réaliser un timelapse des vagues de nuages présentes dans le Grand Canyon. Ce phénomène plutôt rare, appelé « couche d’inversion », se produit lorsque de l’air froid se retrouve piégé sous de l’air chaud. Ainsi, la condensation et l’humidité donnent cette impression de « vague ». L’artiste a déjà apporté sa contribution à BBC Earth, National Geographic, BBC Travel, Washington Post…

2. Ce golfeur veut jouer sa balle dans l'eau... et se loupe lamentablement

En Irlande, ce golfeur a fait tomber sa balle au bord d’un lac et a absolument voulu la jouer. Ce n'était peut-être pas la meilleure des idées mais ce coup de maître a beaucoup fait rire son ami !

3. Deux parapentistes de l'extrême en Nouvelle-Zélande

En Nouvelle-Zélande, deux parapentistes ou plutôt "speedflyer" se sont filmés pendant un saut où ils ont pris de gros risques en frôlant une montagne à de nombreuses reprises. Alternative du parapente, le Speed Flying se pratique avec une aile ayant une taille réduite, afin d'être plus réactive et d'atteindre des vitesses plus élevées. Un sport extrême qui ne laisse aucune place à l'erreur dans un paysage à couper le souffle.

4. Une policier et une nonne s'échangent quelques jongles

Une scène improbable a eu lieu à Limerick, en Irlande (encore !). Un policier et une nonne se sont mis à faire des jongles avec un ballon dans la rue en marge d’un festival. Une petite passe monsieur l'agent ?

5. En Ukraine, l'explosion d'une canalisation engloutit une rue

Dans la ville de Kiev, des caméras de surveillance ont filmé l’explosion gigantesque d’un tuyau de canalisation sous-terrain. La violence du choc a provoqué un soulèvement de la chaussée qui a ensuite éclaté dans un nuage de fumée, laissant au milieu de la rue un trou béant de 6 mètres de diamètre. L’eau sortie du tuyau s’est répandue dans la rue jusqu’à atteindre le septième étage des immeubles selon les médias ukrainiens. Aucun blessé n'a été déploré.