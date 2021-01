Le vilain petit canard revisité à la sauce minière avec le vilain petit chevalement dans le Valenciennois

Quelques années après la fin de l'exploitation minière, ce pauvre chevalement se sent "bien seul, plus moche que jamais", alors pour se consoler il se souvient du bon temps "des rires, des parlottes, des pleurs à ses pieds, des kermesses..."

Un jour le chevalement apprend d'un vilain corbeau, qu'un panneau destruction a poussé à son pied. Aussitôt c'est branle bas de combat chez ses amis oiseaux Carlouz, Filou et les autres qui décident de le sauver. Ils vont donc sillonner le monde pour trouver une solution, ils reviennent avec des exemples de nombreux vestiges du passé qui ont survécu grâce à un classement Unesco, voilà en gros l'histoire du conte d'Andersen revisité à la sauce valenciennoise.

L'idée avait jailli en 2014 dans le cadre des festivités du classement minier à l'Unesco lors d'une balade contée au pied du chevalement.

"C'est notre boussole"

Une idée reprise par les 5 centres sociaux du Valenciennois dans le cadre de la mission patrimoine. Pendant 1 an en fonction de leurs envies, de leurs talents ils ont soit visité d'autres sites unesco du secteur, soit écrit le texte, soit illustré le conte, et chacun a eu droit de participer même les plus jeunes, on peut par exemple découvrir le joli gribouillis d'un petit bout de chou de 2 ans . Des mamans ont aussi ensuite lu la réadaptation du conte d'Andersen, c'est le cas d'Isabelle qui s'est installée dans le quartier il y a 6 ans

Quand je suis arrivée, j'ai dit il est vraiment laid ce truc là c'est quoi, et puis on a fait les journées du patrimoine, j'ai commencé à connaître l'histoire, donc maintenant il est beau, c'est une fierté pour moi et je pense pour le quartier aussi, c'est notre boussole en fait

Pour René du quartier Chasse royale c'était aussi une fierté et l'occasion de rendre hommage à ses anciens copains mineurs lui l'ancien fraiseur des houillères d'Anzin

Ca m'a fait plaisir, pour moi c'était une forme de reconnaissance de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils ont été et j'étais content de faire ce livre pour eux

Le conte est à lire et écouter en ligne sur le site de la mission bassin minier.