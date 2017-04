Le village d'Artonne décroche le label de Petite Cité de Caractère

Le village d'Artonne, dans le Puy-de-Dôme, vient d'obtenir le label des Petites Cités de Caractère. un label qui rassemble 120 communes dans toute la France. Il est décerné à des villages ruraux qui possèdent aussi un patrimoine, des monuments historiques, une histoire...

A Artonne, un village situé à flanc de colline, entre Riom et Gannat, il fait bon vivre.

Des ruelles fleuries, des vieilles batisses, des petits murets en pierre et surtout une vue magnifique sur la chaîne des Puy, Artonne a tout pour plaire, ce qui lui a permet de décrocher le label.

Jean-Claude Molinier est le maire du village : "Ce label ressemble à celui des plus beaux villages de France, sauf qu'il est moins connu. Mais le but est le même : aider les collectivités à mettre en place des opérations de restauration et de mise en valeur du patrimoine, et développer le tourisme."

Pour obtenir le label, d'importants travaux ont été faits depuis plusieurs années. "Le point central du village est l'église, qui date du 11e siècle, explique l'édile. On a restauré l'ensemble des façades et la toiture. Nous avons aussi restauré deux des quatre tours du village, le rempart, et même des petits murets ou des pigeonniers..."

Une politique qui se ressent sur le nombre d'habitant. Aujourd'hui Artonne rassemble 866 âmes. "Nous avons gagné 120 habitants en huit ans", se félicite le maire.

Selon les Artonnois, c'est simple, ceux qui passent par ce village n'en repartent plus jamais. Devant l'école, Amélie attend la sortie des classes, elle vit ici depuis deux ans : "Le village en lui-même est très sympathique et très beau, il est très lumineux. J'aime beaucoup la couleur des pierres, elles sont très claires, elles accrochent la lumière. Selon les saisons on a des couleurs différentes. Au printemps comme maintenant, le Lilas est en fleur, c'est vraiment magnifique".

Selon la légende urbaine, Artonne bénéficierait même d'un micro-climat particulièrement clément. Un village toujours ensoleillé, orienté plein sud. "On est dans un crique naturel, et on a la chance d'avoir quelques degrés en plus en permanence", assure Franck Loiseau, président de l'association Initiatives et Idées, qui fait des recherches en Histoire, Archéologie et Patrimoine. Trois domaines dans lesquels le village d'Artonne se défend plutôt bien. "Artonne est connu dès l'époque Gallo-romaine, puisqu'on a retrouvé des vestiges sous le village. On a un magnifique réseau de fontaine. On a aussi de belles demeures, 18 maisons bourgeoises comme celle-ci", dit-il en pointant l'une d'entre elles, que l'on aperçoit depuis la place du village.

Le petit Nice de la Limagne

Cette maison, c'est justement l'une des plus anciennes habitantes du village qui l'habite : Andrée Laurent. Mais ici tout le monde l'appelle "La Dédée". Elle tient le seul bar tabac d'Artonne. "J'aurais 72 ans en décembre, et j'ai toujours vécu ici. Mes parents travaillaient à la poste. J'ai travaillé à l'Education Nationale, mais je suis revenue parce qu'un beau garçon du pays m'avait tapé dans l’œil, mon mari. Et je n'ai plus jamais quitté Artonne. Le village est plaisant. C'est le petit Nice le Limagne", sourit-elle.

Et grâce au label des Petites Cités de Caractère, les Artonnois espèrent faire découvrir leur village qu'ils aiment tant. Au plus fort de la saison, la mairie aimerait attirer jusqu'à 200 visiteurs par semaine.