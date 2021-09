Le village de Bou en fête avec la convergence des mariniers avant le festival de Loire

C'est un peu le festival de Loire avant l'heure à Bou ce dimanche, à l'occasion de la Fête de Loire, organisée par la municipalité et l'association Voile de Bou, notamment, dans le cadre des festivités "Le Loiret au fil de l'eau". L'événement qui attire généralement un millier de personnes permet aussi de célébrer une étape de la convergence des mariniers en direction d'Orléans avant le festival de Loire, qui débute le 22 septembre.

La fête de Loire à Bou proposait un marché de producteurs, un pique-nique, une randonnée et même une exposition de vieilles voitures. Mais l'animation principale c'est la balade à bord des fûtreaux. © Radio France - Cécile Da Costa

Après une première étape à Jargeau, pour certains d'entre eux, une quinzaine de bateau s'est réunie à La Binette, en bord de Loire. "C'est la première année qu'on a autant de bateaux", affirme Jean-Jacques Hersant, président de l'association Voile de Bou. "D'habitude, on a cinq ou six bateaux, donc c'est exceptionnel." Le lieu-dit La Binette est idéal pour accueillir les embarcations des mariniers, puisque le niveau de la Loire est assez élevé pour la navigation. "Au milieu, on a à peu près 1m70 d'eau", poursuit Jean-Jacques Hersant, en pointant du doigt les bouées qui signalent les voies de navigation sur la Loire.

Ça nous fait énormément de bien, après des mois, voire une année, où on était privé de ces rencontres - Alain Malherbe, marinier

Forcément, ce n'est pas le cas tout au long du parcours des mariniers. "Il y a déjà peu d'eau pour venir de Jargeau", raconte Jean-Jacques Hersant. "Les gars descendent des bateaux, ils poussent, ils remontent... on est habitué à ça." Parmi les mariniers, certains viennent justement de Jargeau, et d'autres de Saint-Père-sur-Loire, de Saint-Benoît-sur-Loire, Vitry-aux-Loges, Châteauneuf-sur-Loire....

Alain Malherbe (à droite), marinier, et ses camarades venus de Châteauneuf-sur-Loire avec deux bateaux, pour la convergence vers Orléans. Bou est leur premier arrêt avant une pause à Combleux; © Radio France - Cécile Da Costa

C'est le cas d'Alain Malherbe, de l'association des mariniers de Châteauneuf-sur-Loire. Il est parti samedi à 9 heures du matin, avec ses dix membres d'équipage et deux bateaux, pour arriver à Bou aux alentours de 17 heures. "Ça nous a fait une belle journée marinière", s'amuse-t-il. Un périple qui vaut le coup, puisque pour eux, Bou est la première étape de la convergence. "Ça nous fait énormément de bien, après des mois, voire une année, où on était privé de ces rencontres, on est très contents", ajoute Alain Malherbe, heureux de pouvoir faire découvrir ses bateaux au public.

Les balades en bateaux font aussi le bonheur des visiteurs, venus de Bou ou d'ailleurs. Isabelle Casimir est venue de Romorantin et ne connaissait pas du tout le festival de Loire, ni la tradition des mariniers. "J'étais très curieuse et j'ai fait une balade super sympa, avec le beau temps c'était l'idéal et très reposant", s'émerveille-t-elle, en assurant qu'elle "compte bien revenir à Orléans pour le festival de Loire".

Les Passeurs de Latingy, eux aussi présents à Bou ce dimanche, proposent des balades aux visiteurs, à bord de leur bateau un peu différent des fûtreaux traditionnels. © Radio France - Cécile Da Costa

C'est à bord du bateau des Passeurs de Latingy qu'Isabelle a découvert l'univers des mariniers. Un fûtreau un peu différent des autres, comme l'explique Michel : "le bateau ressemble à tous les autres, mais en fait il n'y a pas du bois partout". "L'avantage de ce bateau fabriqué par notre Fred, en composite, c'est qu'il est léger à l'inverse des beaux bateaux en bois qui font entre quatre et six tonnes. Le notre fait 800 kilos à vide", poursuit-il. Cela rend la navigation plus facile pour Fred, marinier des Passeurs de Latingy. À bord de ce bateau ce dimanche, il propose même une rapide initiation à la conduite pour les plus petits et fait découvrir aux visiteurs la navigation à la bourde.

A bord de son bateau, Fred, marinier des Passeurs de Latingy, fait découvrir aux visiteurs l'utilisation de la bourde. © Radio France - Cécile Da Costa

Première convergence pour le nouveau fûtreau de Voile de Bou

Cette année pour la convergence, un nouveau bateau a été mis à l'eau ce vendredi. Il s'agit du fûtreau de l'association Voile de Bou, fabriqué à l'ancienne. Son capitaine, Daniel Torrecillas, est plus que ravi de faire découvrir son fûtreau flambant neuf au public. "On a perdu notre bateau l'année dernière, et il fallait avoir un bateau pour les fêtes de Loire parce qu'on aime énormément naviguer sur la Loire", explique-t-il. "C'est une émotion particulière de recevoir du public et de retrouver nos amis, ce qui nous manquait, c'était d'avoir des gens autour des bateaux qui s'intéressent à la Loire."

Baptême ce dimanche du nouveau fûtreau de l'association Voile de Bou, un bateau tout neuf mis à l'eau pour la convergence vers Orléans. © Radio France - Cécile Da Costa

Prochaine étape pour les mariniers : Combleux. Ils y retrouveront d'autres mariniers, venus notamment de Gien, le week-end prochain, avant de partir vers Orléans le 22 septembre.