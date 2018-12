Le village de Cherfoulaud à Anzême brille pour Noël

Anzême, France

Imaginez plus de trois kilomètres de guirlandes, de toutes les couleurs. "Dès que vous arrivez, vous avez une première maison qui a pas mal de lumières !" Cédric Taillevent, 36 ans, a tout décoré tout seul. "Ensuite, j'ai fabriqué une petite roue de fête foraine. Elle fait environ 2 mètres 50 sur 3 mètres de haut. Après vous avez un sapin avec sa crèche, un moulin en bottes de foin, et normalement les hélices tournent!"

Un mois et demi de travail

Quand on continue à descendre, des bonhommes de neige sont en train de faire du ski sur une mini-piste. Le Père Noël est là aussi, bien au chaud dans sa maison. " Donc dedans, il y a le Père Noël qui est en train de se faire chauffer les pied ! Il attend impatiemment le 25 décembre, s'amuse Cédric. Avec un copain, on a fait la cabane et on a fait la cheminée."

Le Père Noël est bien tranquille à Cherfoulaud ! © Radio France - Sarah Vildeuil

Et en face, dans une boîte vitrée, Cédric a même installé un village miniature. "Il y a le Père Noël qui tourne, il y a l'école, la caserne des pompiers par là, celle du Père Noël là-bas..."

Cédric a fait la structure, mais il a acheté les petites maisons ! © Radio France - Sarah Vildeuil

17 ans de passion

Cédric a tout juste terminé son œuvre le week-end dernier. Pour installer tout ça, il a commencé début novembre, trois heures par jour. Et ça fait 17 ans qu'il fait ça. "Quand j'étais petit je prenais des genêts. J'allais chez ma grand-mère, je piquais sa laine et je la mettais autour de l'arbre !" se souvient Cédric.

Depuis 17 ans, Cédric décore son village. © Radio France - Sarah Vildeuil

Alors, avec toutes ces lumières, combien coûte la facture d'électricité? En Fait Cédric ne le sait pas car c'est sa famille installée dans le village qui règle la note. Mais pour la famille, ce n'est pas le prix qui compte, mais bien la magie de Noël. "Ce n'est pas morose, on a envie d'aller se promener, ça pétille dans les yeux !"

Vous avez jusqu'au 6 janvier pour admirer les lumières du village de Cherfoulaud, gratuitement. En attendant, le samedi 22 et le dimanche 23 décembre, vous pourrez déguster un vin chaud ou manger des gaufres et des pizzas. L'évènement est organisé par l'association des grands écoliers d'Anzême et tout l'argent récolté sera reversé à l'école d'Anzême.