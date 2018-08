C'est ce mardi qu'ouvre au public le village de la Solitaire Urgo Le Figaro sur la plage du Havre. La mythique course de voile en solo et sans assistance partira du Havre dimanche midi. En fin de semaine, 40 000 personnes sont attendus.

Le Havre, France

Le Havre est de nouveau sous le signe de la voile cet été. Ce mardi, c'est l'ouverture du village de la Solitaire Urgo Le Figaro au Havre, au niveau du skate park de la plage et de la société des régates. Le départ de la célèbre course de voile en solitaire et sans assistance sera donné dimanche à 13H02, 36 skippers sont inscrits dont les Havrais Charlie Dalin et Sophie Faguet.

Que faire au village ?

Le village sera ouvert de 10H à 20H de mardi à dimanche et vous pourrez y voir les skippers lors de leur présentation, assister à de nombreuses animations gratuites comme des jeux de ballon, des structures gonflables ou encore des activités nautiques. Il y aussi des visites du vieux gréement Marie-Fernand prévue entre 10H et 18H. Certaines activités découvertes seront payantes comme comme des stages de voile ou des raids pour découvrir le parcours en miniature. Un grand concert gratuit aura lieu samedi soir autour du thème "la voix de Johnny".

En parallèle de ce village qui va attirer du monde, du 24 au 26 août il y aura quasiment au même endroit le week-end de la glisse au Havre, on attend donc pour la fin de semaine jusqu'à 40 000 personnes.

La course de voile Solitaire Urgo Le Figaro en chiffres

49e édition

36 skippers engagés

4 étapes

1 500 à 2 000 milles

10 à 13 jours de compétition

L'adjoint au maire de @LH_LeHavre@sebtasserie accueille l'ensemble des skippers de la #SolitaireURGO pour le premier briefing de cette 49e édition! pic.twitter.com/a17AYn9unP — La Solitaire URGO (@LaSolitaire2018) August 20, 2018

