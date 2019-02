Le village de Saint-Valentin s'apprête à recevoir 3.000 amoureux

Saint-Valentin, France

Sur l'autoroute A20 qui mène à Saint-Valentin, un panneau indique la présence d'une aire des "champs d'amour" sur le chemin. Le ton est donné, le village des amoureux n'est plus très loin. Pour rejoindre cette commune de 300 âmes, il faut emprunter une route rurale entre les champs. Sur place, le maire Pierre Rousseau affiche un large sourire. "Saint-Valentin accueille tous les amoureux du Berry et d'ailleurs depuis 55 ans" explique t-il fièrement. Les 13 et 14 février 2019, tous les couples sont à la fête.

Pierre Rousseau, le maire de Saint-Valentin présente l'affiche du dessinateur Peynet. © Radio France - PR

14 février : des festivités du matin au soir

10h-11h : remise des diplômes d'amour par le maire, Pierre Rousseau. Tous les couples peuvent se présenter en mairie.

11h : Messe des amoureux célébrée par Monseigneur Beau, archevêque de Bourges à l'église de Saint-Valentin.

12h30 : Visite officielle de Saint-Valentin

10h-18h : Marché artisanal sous le chapiteau, vente de cartes postales, boutique de souvenirs, balades en calèches...

Médiathèque : Exposition des œuvres du dessinateur Raymond Peynet : le dessinateur des amoureux. En présence de sa fille, Annie Peynet.

17h et 21h : Défilé de mode "Prestige bella rosa bestia" à la salle des fêtes par un styliste berrichon.

20h : Dîner de la Saint-Valentin : 32€ sur réservation : 02 54 21 22 11.

22h : Soirée dansante de la Saint-Valentin.

Colette et Marcel aident à préparer le village pour la Saint-Valentin. © Radio France - PR

Colette et Marcel s'aiment depuis 52 ans à Saint-Valentin. Ils reconnaissent volontiers que la fête n'a plus sa splendeur d'autrefois. "Mais on continue de se démener pour attirer du monde le 14 février" promet Marcel en clouant des affiches aux murs. Le reste de l'année, les visiteurs se font rares. Un seul restaurant, étoilé au guide Michelin attire des gourmets le week-end et une seule boulangerie fournit les habitants. "C'est peu, il faudrait un hôtel ou des auberges à Saint-Valentin ou aux alentours," reconnaît le maire Pierre Rousseau.

Les festivités du 14 février coûtent à Saint-Valentin 30 000 euros. La municipalité reçoit des aides du département de l'Indre pour maintenir la fête chaque année.

Le maire remet ce diplôme à tous les amoureux. © Radio France - Pauline Renoir