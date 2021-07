PHOTOS - Le village de Xaronval, dans les Vosges, fête les sixties !

Dans la rue principale du village, les cylindrées défilent : Chevrolet, Ford Mustang, petites 4L. Les moteurs rugissent. "Là regardez, une ancienne voiture de police américaine !, s'exclame Alicia, émerveillée. C'est sympas, c'est un bon moment à passer en famille, ça fait voyager !" Xaronval, le village vosgien, a l'habitude de faire voyager dans le temps les visiteurs, tous les dimanches d'été. Cette fois, pas de décor du début du siècle, mais une ambiance rockn'roll. Pour la troisième année, le thème des sixties a un franc succès.

C'est sympas, c'est un bon moment à passer en famille, ça fait voyager !"

Des voitures d'époque ont défilé dans la rue principale du village de Xaronval pour l'occasion. © Radio France - Lise Roos-Weil

Dans le stand de coiffure, robe à pois et chignon banane sur la tête, Pauline faire marcher la laque à tout va. "Je fais un chignon pin-up, c'est beaucoup de rouleaux sur la tête !" explique l'experte. Entre ses mains, Laurine se fait chouchouter. "C'est un plaisir de me faire coiffer, depuis toute petite je suis dans le bain des années pin up" raconte l'habituée du village 1900.

380 bénévoles toujours mobilisés

Au bout de la rue, l'ambiance est à la fête. "C'est vraiment agréable ce soleil ! On a de la chance !, sourient Sophie et Martine, les reines du hot dog, qui font partie des 380 bénévoles du village. Ca fait du bien aux gens, c'est la convivialité !" "La vitamine D c'est bon pour la covid non?" rigolent Hervé et sa bande de copains, installés au bord de l'eau. Le concert s'apprête à commencer. "Je suis un rocker moi donc ça me va bien !" s'amuse Gérard. "Mais on n'a pas les bonnes chaussures, on a des bottes de motards" éclate de rire sa voisine, Thérèse. Ils ont déjà fait tomber la veste en cuir, signe que l'été a vraiment commencé.

Devant le concert, un stand de hot dog était installé pour une ambiance américaine. © Radio France - Lise Roos-Weil

Au bord de l'eau, les visiteurs ont pu déjeuner devant un concert de rock. © Radio France - Lise Roos-Weil